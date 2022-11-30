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Левочкина решила сдать мандат нардепа от "ОПЗЖ"

Алена Мазуренко, "Украинская правда"Среда, 30 ноября 2022, 12:54
Левочкина решила сдать мандат нардепа от ОПЗЖ
Юлия Левочкина

Народный депутат запрещенной "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юлия Левочкина решила сложить полномочия "в связи с семейными обстоятельствами".

Источник: пресс-служба Левочкиной

Дословно: "Народный депутат, член постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы, заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Юлия Владимировна Левочкина подала заявление о сложении депутатских полномочий".

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Детали: Сообщается якобы это решение Левочкина приняла в связи с семейными обстоятельствами.

Прямая речь нардепа: "Прежде всего, я хочу выразить большую благодарность избирателям, которые доверили мне их представлять. Спасибо моим друзьям и коллегам по Верховной Раде и ПАСЕ, с которыми имела честь работать в течение 15 лет. Мое решение принято в связи с семейными обстоятельствами".

Напомним: 

ВИДЕО ДНЯ
  • В 2019 году Левочкина была избрана народным депутатом 9 созыва от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" под номером 21 в списке. 
  • По состоянию на сентябрь 2021 года, согласно аналитике Движения ЧЕСНО, Левочкина ни разу не выступала в ВР 9, как и ее брат Сергей Левочкин.
  • В мае 2022 года украинский номер Юлии Левочкиной находился в сети в роуминге во Франции. Но она не ответила на звонки журналистов "Схем". Прочитав сообщение в мессенджере, проигнорировала и его.
  • В сентябре кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины отклонил апелляционную жалобу партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и окончательно запретил ее деятельность.

Темы: ОПЗЖЛевочкинВерховная Радавойна
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