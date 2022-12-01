За взрывом в украинском посольстве стоит Россия – Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что за недавним инцидентом со взрывом в украинском посольстве в Испании стоит Россия.

Источник: Резников на брифинге в медиацентре "Украина-Укринформ" 1 декабря

Прямая речь: "Мир начинает признавать, что это (Россия - ред.) - государство террорист. А террор не знает границ. Сегодня госпожа министр (глава Минобороны Испании Маргарита Роблес - ред.) рассказала (на брифинге - ред.) о взрывных письмах, которые уже получают в Испании. Они используют террористические средства, чтобы навести террор.

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Они пытаются прекратить водоснабжение в Украине, электричество, чтобы мы были в холоде и темноте. Это означает, что это вызов для всего мира".

Предыстория:

30 ноября сотрудник посольства Украины в Мадриде получил ранения в результате взрыва бомбы в письме в помещении диппредставительства. В Испании предварительно квалифицировали инцидент как террористическое преступление.

Пакет с, вероятно, взрывным устройством в среду получила также испанская компания Instalaza, которая производит оружие, которое правительство Испании направляет в Украину для помощи в борьбе с российскими силами; авиабаза Торрехон-де-Ардос и министерство обороны Испании; а также посольство США в Мадриде.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в день, когда в посольство Украины в Испании прислали пакет с бомбой, еще два дипломатических представительства получили письма с "очень конкретными угрозами".