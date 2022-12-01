НАБУ и САП взялись за махинации с жильем экс-нардепа ОПЗЖ

САП и НАБУ уличили в махинациях с жильем бывшего народного депутата от ОПЗЖ Александра Долженкова.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура, источник УП в правоохранительных органах

Дословно: "1 декабря 2022 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении в незаконном получении более 700 тыс. грн компенсации за жилье народному депутату Украины VIII созыва. Ему инкриминируется совершение действий, предусмотренных по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

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В рамках досудебного расследования установлено, что указанное лицо с апреля 2015 по декабрь 2018 года незаконно получало из бюджета Аппарата Верховной Рады Украины компенсацию за наем жилья, которую назначали народным депутатам, не имевших собственных помещений в столице. Депутат скрыл наличие собственной квартиры на Печерске и за почти два с половиной года незаконно получил на карточку 700,28 тыс. грн".

Детали: В САП отметили, что только после выхода журналистского расследования программы "Схемы" депутат отказался от получения этих выплат.

Антикоррупционная прокуратура традиционно не называет имени бывшего депутата. По данным источника УП в правоохранительных органах, речь идет об Александре Долженкове.

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Что предшествовало: В 2016 году общественное движение "Честно" со ссылкой на электронную декларацию Долженкова сообщило, что тот, владея дорогой квартирой на Печерске площадью 181,3 кв. м, берет у государства денежную помощь на аренду небольшой квартиры на Харьковском массиве в Киеве.