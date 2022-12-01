Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ и САП взялись за махинации с жильем экс-нардепа ОПЗЖ

"Украинская правда"Четверг, 1 декабря 2022, 19:46
Александр Долженков, фото из Wikipedia

САП и НАБУ уличили в махинациях с жильем бывшего народного депутата от ОПЗЖ Александра Долженкова.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура, источник УП в правоохранительных органах

Дословно: "1 декабря 2022 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении в незаконном получении более 700 тыс. грн компенсации за жилье народному депутату Украины VIII созыва. Ему инкриминируется совершение действий, предусмотренных по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В рамках досудебного расследования установлено, что указанное лицо с апреля 2015 по декабрь 2018 года незаконно получало из бюджета Аппарата Верховной Рады Украины компенсацию за наем жилья, которую назначали народным депутатам, не имевших собственных помещений в столице. Депутат скрыл наличие собственной квартиры на Печерске и за почти два с половиной года незаконно получил на карточку 700,28 тыс. грн".

Детали: В САП отметили, что только после выхода журналистского расследования программы "Схемы" депутат отказался от получения этих выплат.

Антикоррупционная прокуратура традиционно не называет имени бывшего депутата. По данным источника УП в правоохранительных органах, речь идет об Александре Долженкове.

Что предшествовало: В 2016 году общественное движение "Честно" со ссылкой на электронную декларацию Долженкова сообщило, что тот, владея дорогой квартирой на Печерске площадью 181,3 кв. м, берет у государства денежную помощь на аренду небольшой квартиры на Харьковском массиве в Киеве.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ОПЗЖВерховная РадажильеАнтикоррупционная прокуратура
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали как монастырь ПЦУ

фотоСвященник Лавры Захария получил личное обязательство за "песнопения о России"

ЕС окончательно одобрил предельную цену на российскую нефть

Новая военная миссия ЕС для Украины достигла полной оперативной готовности - Боррель

фото, видео, обновленоВ Одессе прогремел взрыв: 7 пострадавших, из которых 5 полицейских

фотоСуперяхту Медведчука, арестованную в Хорватии, продадут в пользу Украины

Все новости...
ОПЗЖ
Рада забрала мандат у Левочкиной
Левочкина решила сдать мандат нардепа от "ОПЗЖ"
Беленюк заявил, что не может оставаться в "таком" НОК 
Последние новости
21:28
В Польше открыли производство из-за угроз украинским дипломатам
20:57
адресаОпубликован перечень магазинов, которые будут работать в случае блэкаута в Киеве
20:48
Есть проблемы на левом берегу Киева: отключения света в двух районах более длительные – YASNO
20:44
Кулеба: Украинские посольства получили 17 писем с запугиваниями дипломатов
20:44
Нидерланды заблокируют вступление Болгарии в Шенген - решение правительства
20:22
Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали как монастырь ПЦУ
20:20
Назначение и начисление субсидий будет происходить через Пенсионный фонд – Шмыгаль
20:18
фотоСвященник Лавры Захария получил личное обязательство за "песнопения о России"
20:08
Глава Мюнхенской конференции: Украина имеет полное право отвоевать Крым
19:58
МВД Испании рассказало, что было в пакете, который получило посольство Украины
Все новости...