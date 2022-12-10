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Совет ЕС принял решение о 18-миллиардном пакете для Украины несмотря на вето Венгрии

"Европейская правда"Суббота, 10 декабря 2022, 19:51
фото з сайта кму

Совет ЕС, несмотря на венгерское вето, достиг согласия относительно законодательного пакета, который позволит Евросоюзу предоставить Украине финансовую помощь в размере 18 миллиардов евро в течение 2023 года. 

О достижении согласия сообщила пресс-служба Совета ЕС в субботу, пишет "Европейская правда".

Предложение было принято Советом 10 декабря по письменной процедуре и будет передано в Европейский парламент для возможного принятия на следующей неделе.

Пакет предусматривает структурное решение по финансовой поддержке Украины в 2023 году. Сумма, которая будет предоставлена Украине в 2023 году, составит 18 миллиардов евро, а кредиты будут иметь 10-летний льготный период. 

Государства-члены ЕС покроют большую часть процентных расходов за счет внешних целевых поступлений. Гарантии по этим заимствованиям будут предоставляться или из бюджета ЕС, или государствами-членами, говорится в сообщении пресс-службы.

Целью программы является предоставление краткосрочной финансовой помощи, финансирование насущных потребностей Украины, восстановление критически важной инфраструктуры и начальная поддержка устойчивого послевоенного восстановления с целью поддержки Украины на пути к европейской интеграции.

Как известно, Венгрия выступала против решения ЕС предоставить Украине 18-миллиардный пакет помощи.

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Согласно первоначальному предложению Еврокомиссии, для пакета помощи было необходимо единогласное решение 27 стран ЕС. Однако из-за венгерского вето нынешнее председательство Чехии в Совете ЕС искало способ принять решение о помощи без Венгрии, объясняет немецкое агентство DPA.

Сейчас решение заключается в том, что гарантии по кредитам - если Венгрия будет придерживаться своего вето - не будут покрываться из бюджета ЕС, как планировалось изначально, а будут взяты на себя отдельными странами ЕС. Это означает, что единогласное решение всех стран ЕС не было необходимым. 

Впрочем, Венгрия еще имеет время, чтобы присоединиться к этому процессу. Если Будапешт изменит позицию, то гарантии смогут покрываться из бюджета ЕС, пишет агентство.

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт, хоть и заблокировал макрофинансовую помощь ЕС для Украины, на самом деле не против финансовой поддержки для Украины, но другим способом.

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