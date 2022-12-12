Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ВСУ за сутки убили 620 оккупантов и уничтожили 24 танка - Генштаб

Станислав ПогориловПонедельник, 12 декабря 2022, 09:46
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Вооруженные силы уничтожили 620 оккупантов, количество убитых захватчиков с начала агрессии составило 94 760 военных.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери оккупантов с 24.02 по 12.12 ориентировочно составили:

личного состава - около 94 760 (+620) человек ликвидировано,

танков - 2 966 (+24) ед,

боевых бронированных машин - 5 928 (+8) ед,

артиллерийских систем - 1929 (+1) ед,

ВИДЕО ДНЯ

РСЗО - 397 (+0) ед,

средств ПВО - 211 (+0) ед,

самолетов - 281 (+0) ед,

вертолетов - 264 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1617 (+4),

крылатых ракет - 592 (+0),

кораблей/катеров - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4544 (+4) ед,

специальной техники - 169 (+2).

Темы: войнаУкраинаРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Группа стран ЕС официально возмутилась словами Макрона о "гарантиях безопасности" для РФ – СМИ

Германия озвучила, какую военную технику предоставит Украине

Россия вынуждена использовать снаряды более 40-летней давности на свой риск - Пентагон

G7: Мы привлечем Путина к ответственности

Комитет Рады рекомендует поддержать законопроект о ликвидации скандального ОАСК

Зеленский в обращении к G7 предложил России начать выводить войска на Рождество

Все новости...
война
Кулеба: непонятно, почему Германия передает оборонные системы, но не танки
В Словакии начала работу база по ремонту военной техники для Украины
Британская разведка: приоритетом командования РФ остается захват Донецкой области
Последние новости
10:56
фотоОбразовалась дыра в стене: в доме в Одесской области взорвался газовый баллон
10:54
Иван-дурак и Баба-яга: Путин приказал пропагандировать героев сказок с "традиционными ценностями"
10:49
Беларусь начала внезапную проверку боевой готовности армии
10:42
К электросети подключили атомный энергоблок, не работавший в результате блэкаута
10:29
РФ за сутки обстреляла 9 областей Украины: 6 погибших – ОВА
10:21
Согреть ВСУ: военнослужащий производит десятки тысяч грелок для фронта
10:18
Первое применение "Нептуна" было еще в феврале и спасло Николаев от российского десанта
10:09
Губернатор Брянской области РФ заявил, что ВСУ запустили ракету по городу Клинцы
09:48
США отправили первую партию энергетического оборудования Украине на сумму $13 млн
09:37
На Харьковщине под обстрел россиян попала скорая, ранен фельдшер - ОВА
Все новости...