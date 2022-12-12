ВСУ за сутки убили 620 оккупантов и уничтожили 24 танка - Генштаб
Понедельник, 12 декабря 2022, 08:46
За минувшие сутки Вооруженные силы уничтожили 620 оккупантов, количество убитых захватчиков с начала агрессии составило 94 760 военных.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери оккупантов с 24.02 по 12.12 ориентировочно составили:
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личного состава - около 94 760 (+620) человек ликвидировано,
танков - 2 966 (+24) ед,
боевых бронированных машин - 5 928 (+8) ед,
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артиллерийских систем - 1929 (+1) ед,
РСЗО - 397 (+0) ед,
средств ПВО - 211 (+0) ед,
самолетов - 281 (+0) ед,
вертолетов - 264 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 1617 (+4),
крылатых ракет - 592 (+0),
кораблей/катеров - 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4544 (+4) ед,
специальной техники - 169 (+2).