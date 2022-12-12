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Зеленский в обращении к G7 предложил России начать выводить войска на Рождество

"Европейская правда"Понедельник, 12 декабря 2022, 19:50
Зеленский в обращении к G7 предложил России начать выводить войска на Рождество
Зеленский, Фото: ОП

Россия могла бы начать вывод своих войск с территории Украины на Рождество и так показать свою способность отказаться от агрессии. 

Об этом в обращении к лидерам G7 в понедельник заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает "Европейская правда".

"Предлагаем России осуществить конкретный содержательный шаг к дипломатическому урегулированию, о котором в Москве так часто говорят. Впереди праздники, которые отмечают миллиарды людей: Рождество по григорианскому календарю, Новый год, Рождество по юлианскому календарю. Это время, когда нормальные люди думают о мире, а не об агрессии. Я предлагаю России хотя бы попытаться доказать, что она способна отказаться от агрессии. Было бы правильно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно признанной территории Украины", - сказал Зеленский.

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Он добавил, что если Россия осуществит вывод войск из Украины, то тем самым будет обеспечено и надежное прекращение боевых действий.

"Я надеюсь, что вы поддержите такой наш призыв. Потому что это глобальный интерес. И это часть нашей формулы мира. Оккупант должен уйти. Это непременно произойдет. И я не вижу причин, почему России не сделать бы это сейчас, на Рождество", - отметил президент. 

Он также предложил созвать специальный саммит, Global Peace Formula Summit, "чтобы определиться, как и когда мы сможем реализовать пункты украинской формулы мира".

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Лидеры "Группы семи" на виртуальной встрече в понедельник, в которой участвовал президент Зеленский, договорились продолжать поддержку Украины, в частности финансовую, в ее полномасштабной войне с Россией.

По итогам встречи сообщили, что G7 создаст платформу координации финансовой помощи Украине и обещает больше средств ПВО.

Темы: ЗеленскийРосcияG7война
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