Парламент принял закон о медиа, необходимый для движения в ЕС

Верховная Рада во вторник приняла в целом законопроект "О медиа", принятие которого Еврокомиссия определила одним из критериев для оценки движения Украины в ЕС.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

По его словам, законопроект поддержали 299 народных депутатов.

Голоса депутатов распределились так: "Слуга народа" - 195, "ЕС" - 18, "Батькивщина" - 9, "Платформа за жизнь и мир" - 15, "За будущее" - 11, "Голос" - 14, "Доверие" – 15, "Восстановление Украины" – 12, внефракционные –10.

Железняк также уточнил, что парламент принял компромиссные позиции. В частности, относительно статуса канала "Рада". По решению, канал должен обеспечивать трансляцию заседаний парламента, а во время военного положения и ограничения прямых трансляций канал должен выкладывать записи в день проведения пленарного заседания.

Из проекта были изъяты нормы по избирательному законодательству.

7 декабря комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики завершил рассмотрение 2,5 тысяч поправок к законопроекту и рекомендовал принять его во втором чтении.

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Новый законопроект дает больше полномочий Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания, за что его критиковала оппозиция.

В ноябре заместитель министра культуры и информационной политики Тарас Шевченко сообщил, что Украина получила выводы Европейской комиссии по законопроекту "О медиа". Эти выводы, по его словам, были "достаточно рабочими и не очень объемными".

30 августа Рада в первом чтении поддержала новый закон "О медиа" №2693-д после того, как ему дали положительную оценку в ЕС.

В оппозиции же документ критиковали как разрушающий уже предусмотренные действующими законами механизмы защиты украинского языка и национального культурно-информационного пространства.

Как известно, Украина для начала переговоров вступление в ЕС должна выполнить "7 шагов" - набор определенных Еврокомиссией критериев. Сейчас выполнение критерия, касающегося медиасферы, остается на уровне 6 баллов из 10.

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