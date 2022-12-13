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Парламент схвалив закон про медіа, потрібний для руху в ЄС

"Європейська правда"Вівторок, 13 грудня 2022, 17:13
Парламент схвалив закон про медіа, потрібний для руху в ЄС
Фото з Верховної Ради Ярослава Железняка

Верховна Рада у вівторок ухвалила у цілому законопроєкт "Про медіа", схвалення якого Єврокомісія визначила одним із критеріїв для оцінки руху України в ЄС.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

За його словами, законопроєкт підтримали 299 народних депутатів.

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Голоси депутатів розподілились так: "Слуга народу" - 195, "ЄС" - 18, "Батьківщина" - 9, "Платформа за життя та мир" - 15, "За майбутнє" - 11, "Голос" - 14, "Довіра" - 15, "Відновлення України" - 12, позафракційні -10.

Железняк також уточнив, що парламент прийняв компромісні позиції. Зокрема, стосовно статусу каналу "Рада". За рішенням, канал має забезпечувати трансляцію засідань парламенту, а у час воєнного стану і обмеження прямих трансляцій канал має викладати записи у день проведення пленарного засідання.

Із проєкту були вилучені норми щодо виборчого законодавства.

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7 грудня комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики завершив розгляд 2,5 тисяч правок до законопроєкту і рекомендував ухвалити його у другому читанні.

Новий законопроєкт надає більше повноваження Нацраді з питань телебачення та радіомовлення, за що його критикувала опозиція. 

У листопаді заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко повідомив, що Україна отримала висновки Європейської комісії щодо законопроєкту "Про медіа". Ці висновки, за його словами, були "досить робочими і не дуже об'ємними".

30 серпня Рада у першому читанні підтримала новий закон "Про медіа" №2693-д після того, як йому дали позитивну оцінку в ЄС.

В опозиції ж документ критикували як такий, що руйнує вже передбачені чинними законами механізми захисту української мови і національного культурно-інформаційного простору.

Як відомо, Україна для початку переговорів вступ до ЄС має виконати "7 кроків" – набір визначених Єврокомісією критеріїв. Наразі виконання критерію, який стосується медіасфери, лишається на рівні 6 балів з 10.

Знати більше: Кандидат на мінімалках: Україна провалює власні плани щодо виконання критеріїв ЄС.

Теми: медіаЗМІВерховна Радаєвроінтеграція
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