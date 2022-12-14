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ВСУ отбили вражеские атаки возле 14 населенных пунктов – сводка

Ольга ГлущенкоСреда, 14 декабря 2022, 07:01
фото Генштаба

Силы обороны за прошедшие сутки отбили атаки россиян в районах 14 населенных пунктов и ударили по объектам россиян.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских захватчиков в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Новоселовское, Червонопоповка, Серебрянское и Белогоровка на Луганщине и Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Курдюмовка, Невельское, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

В то же время противник нанес 1 авиационный и 11 ракетных ударов, из них 3 - по гражданской инфраструктуре Харьковской, Донецкой и Запорожской областей. Также оккупанты совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял районы населенных пунктов Леоновка, Бучки и Гай Черниговской области; Кучеровка и Кондратовка на Сумщине, а также Стрелечья, Старица, Тихое, Амбарное, Ольховатка, Хатнее, Меловое, Двуречная и Красное Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Купянск, Котляровка, Табаевка и Берестовое на Харьковщине; Новоселовское, Стельмаховка, Мясожаровка, Грековка, Площанка, Невское, Червонопоповка и Песчаное Луганской области и Новосадово Терны - Донецкой.

На Бахмутском направлении противник нанес огневое поражение, в частности, у Серебрянки, Верхнекаменского, Спирного, Белогоровки, Веселого, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Опытного, Клещеевки и Курдюмовки Донецкой области.

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На Авдеевском направлении оккупанты совершили обстрелы из танков и артиллерии в районах почти 20 населенных пунктов. Среди них - Авдеевка, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг нанес огневое воздействие вблизи населенных пунктов Временка, Угледар, Нескучное, Пречистовка Донецкой области и Плавни, Гуляйполе, Дорожнянка и Ольговское в Запорожье.

На Херсонском направлении противник продолжает обстреливать позиции ВСУ и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Поражение получили более двадцати населенных пунктов. В частности Чернобаевка, Антоновка, Никольское, Токаревка, Новокаиры, Республиканец, Меловое Херсонской области и город Херсон.

По данным штаба, в связи со значительным количеством раненых захватчиков так называемым "указом" оккупационных властей под нужды военных передаются больница №15 в населенном пункте Юбилейное Луганской области и больница №3 в городе Луганск.

В ночь с 12 на 13 декабря, в районе населенного пункта Новоайдар Луганской области уничтожено более 15 военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации. В Запорожской области потери врага составляют до 100 раненых оккупантов, уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления и 4 района сосредоточения личного состава противника.

Темы: ГенштабВооруженные силывойна
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