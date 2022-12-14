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НАТО в 2023 году увеличит гражданский и военный бюджет более чем на четверть

"Европейская правда"Среда, 14 декабря 2022, 18:00

Североатлантический совет на заседании в среду согласовал гражданский и военный бюджеты НАТО на 2023 год.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Гражданский бюджет Альянса на следующий год установлен на уровне 370,8 миллиона евро (на 27,8% больше, чем в 2022-м), а военный - на уровне 1,96 миллиарда евро (на 25,8% больше).

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Гражданский бюджет предусматривает оплату труда персонала НАТО, операционные расходы и расходы на программы штаб-квартиры НАТО и ее Международного секретариата. А военный - покрывает операционные расходы штаб-квартиры Командной структуры НАТО, а также миссий и операций по всему миру.

Еще одним элементом совместного финансирования НАТО является Программа инвестиций в безопасность НАТО, которая касается системы командования и управления войсками Альянса. На 2023 год верхний предел Программы составляет 1 миллиард евро, что на 26,6% больше, чем в 2022 году.

Напомним, на саммите в Мадриде в июне 2022 года члены Альянса договорились увеличить инвестиции в НАТО, чтобы реагировать на ухудшение среды безопасности, вызванное агрессивной войной России против Украины.

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Как сообщалось, Германия стремится достичь цели Североатлантического альянса по расходованию не менее 2% ВВП на оборону до 2025 года.

Темы: НАТОбюджет
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