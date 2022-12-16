Россия начала масштабные учения Балтийского флота 

В Калининградской области Российской Федерации стартовало командно-штабном учение, в котором задействованы более 1,5 тысяч военнослужащих, свыше 10 боевых кораблей, а также авиация.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службе Балтийского флота РФ

Детали: Как утверждается, в рамках учения "корабельные тактические группы в назначенное время выйдут из пунктов базирования и произведут развертывание сил флота в назначенных районах Балтийского моря для выполнения учебных задач".

В ходе учения корабельные группы Балтийской военно-морской базы выполнят "практические ракетные и артиллерийские стрельбы по поражению кораблей и авиации условного противника".

Также военнослужащие отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами выполнят задачи по защите кораблей и подводных лодок Балтийского флота, пункта базирования от диверсионно-разведывательных подразделений вероятного противника.

А расчеты береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" уничтожат морские цели на побережье Калининградской области", сообщает пресс-служба флота.

Также корабельным группам предстоит отработать совместные действия по плаванию в едином походном ордере, отражению средств воздушного нападения условного противника со стрельбой по воздушным целям и ведению учебного морского боя, заявили в БФ.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Все это происходит на фоне войны РФ против Украины и заявлений украинских чиновников о вероятном новом наступлении России на Киев в начале 2023 года.