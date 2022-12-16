Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия начала масштабные учения Балтийского флота 

Елена РощинаПятница, 16 декабря 2022, 18:01
Учения Балтийского флота, архивное фото РИА Новости

В Калининградской области Российской Федерации стартовало командно-штабном учение, в котором задействованы более 1,5 тысяч военнослужащих, свыше 10 боевых кораблей, а также авиация.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службе Балтийского флота РФ

Детали: Как утверждается, в рамках учения "корабельные тактические группы в назначенное время выйдут из пунктов базирования и произведут развертывание сил флота в назначенных районах Балтийского моря для выполнения учебных задач".

В ходе учения корабельные группы Балтийской военно-морской базы выполнят "практические ракетные и артиллерийские стрельбы по поражению кораблей и авиации условного противника".

Также военнослужащие отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами выполнят задачи по защите кораблей и подводных лодок Балтийского флота, пункта базирования от диверсионно-разведывательных подразделений вероятного противника.

А расчеты береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" уничтожат морские цели на побережье Калининградской области", сообщает пресс-служба флота.

Также корабельным группам предстоит отработать совместные действия по плаванию в едином походном ордере, отражению средств воздушного нападения условного противника со стрельбой по воздушным целям и ведению учебного морского боя, заявили в БФ.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Все это происходит на фоне войны РФ против Украины и заявлений украинских чиновников о вероятном новом наступлении России на Киев в начале 2023 года.

Темы: Росcияфлот
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россия получила новую партию "Шахедов" – разведка

Зеленский о поединке с Путиным: Готов. Хоть завтра

видеоВ РФ военком проговорился, что россияне будут служить вдвое дольше

Данилов об окопах в Крыму: Россиянам они не помогут

фотоПутину в пятницу весь день отчитывались о войне – Кремль

обновлено от 11:28По всей Украине объявлялась воздушная тревога: в Беларуси взлетали истребители

Все новости...
Росcия
Банкиры Греф и Набиуллина не смогли отговорить Путина от вторжения в Украину – FT
На границе с РФ 15 км очереди из грузовиков с зерном, которое воруют оккупанты – советник мэра Мариуполя
Оккупанты вводят круглосуточную комендантскую под Мелитополем и в Бердянске, Мариуполь укрепляют
Последние новости
18:26
Условие Германии о передаче Украине танков будет действовать и в следующем году - Шольц
18:17
Россияне в субботу нанесли 5 ракетных ударов, наступают на двух направлениях – сводка Генштаба
18:04
НБУ за неделю увеличил продажу валюты на межбанке до более 841 миллиона долларов
17:53
"Неожиданности не будет": в ГУР рассказали, как будут знать о новом наступлении РФ
17:49
В плен сдаются целые подразделения РФ, ресурсами "Хочу жить" воспользовались более миллиона человек – ГУР
17:34
Эрдоган прокомментировал осуждение своего потенциального главного оппонента на выборах
17:16
ЕС поможет профинансировать проект прокладывания энергетического кабеля в Черном море
17:07
фотоНа Софийской площади начинают украшать "елку несокрушимости"
17:05
Россия получила новую партию "Шахедов" – разведка
16:49
Человек года: Владимир Зеленский как самый популярный украинский бренд
Все новости...