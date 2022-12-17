Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава ЦРУ: Россия на данный момент не настроена на реальные переговоры

"Европейская правда"Суббота, 17 декабря 2022, 09:12
Глава ЦРУ: Россия на данный момент не настроена на реальные переговоры
фото getty

Глава Центрального разведывательного управления Уильям Бернс считает, что на данный момент войны с Украиной Россия не настроена на реальные переговоры.

Об этом он рассказал в интервью PBS, пишет "Европейская правда".

"Большинство конфликтов заканчиваются переговорами, но это требует серьезности со стороны россиян, чего, по моему мнению в этом случае, мы не видим. По крайней мере, мы не считаем, что россияне на данный момент серьезно настроены на реальные переговоры", - сказал Бернс.

Реклама:

Вместе с тем, глава ЦРУ считает ошибочной веру президента РФ Путина в то, что он сможет продолжать войну длительное время и ничто его не остановит.

"Я думаю, что он ошибается, делая эту ставку, так же как он ошибался, глубоко ошибался, делая ставку 24 февраля, когда он начал эту войну", - сказал Бернс.

Он отметил, что российские военные сейчас "сильно побиты", а украинские военные полны решимости продолжать давление и развивать успехи на поле боя. 

ВИДЕО ДНЯ

В то же время, он подчеркнул, что украинцам также нужно время для переоснащения и пополнения запасов.

Бернс также заявил, что ЦРУ не видит на сегодня никаких четких доказательств планов России применить тактическое ядерное оружие. 

Темы: Путинвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Две ракеты "Оникс" сбили утром над Одесской областью – ОК "Юг"
В Киеве всем вернули воду, но треть еще без света - Кличко
Россия изменила место запуска иранских дронов, потому что считает Крым уязвимым - разведка Британии
ОВА: за сутки россияне обстреляли десять украинских областей
Последние новости
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
Все новости...
Реклама: