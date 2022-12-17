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Глава ЦРУ: Россия на данный момент не настроена на реальные переговоры

"Европейская правда"Суббота, 17 декабря 2022, 10:12
фото getty

Глава Центрального разведывательного управления Уильям Бернс считает, что на данный момент войны с Украиной Россия не настроена на реальные переговоры.

Об этом он рассказал в интервью PBS, пишет "Европейская правда".

"Большинство конфликтов заканчиваются переговорами, но это требует серьезности со стороны россиян, чего, по моему мнению в этом случае, мы не видим. По крайней мере, мы не считаем, что россияне на данный момент серьезно настроены на реальные переговоры", - сказал Бернс.

Вместе с тем, глава ЦРУ считает ошибочной веру президента РФ Путина в то, что он сможет продолжать войну длительное время и ничто его не остановит.

"Я думаю, что он ошибается, делая эту ставку, так же как он ошибался, глубоко ошибался, делая ставку 24 февраля, когда он начал эту войну", - сказал Бернс.

Он отметил, что российские военные сейчас "сильно побиты", а украинские военные полны решимости продолжать давление и развивать успехи на поле боя. 

В то же время, он подчеркнул, что украинцам также нужно время для переоснащения и пополнения запасов.

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Бернс также заявил, что ЦРУ не видит на сегодня никаких четких доказательств планов России применить тактическое ядерное оружие. 

Темы: Путинвойна
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