Глава ЦРУ: Росія на цей момент не налаштована на реальні переговори

Глава Центрального розвідувального управління Вільям Бернс вважає, що на цей момент війни з Україною Росія не налаштована на реальні переговори.

Про це він розповів у інтерв’ю PBS, пише "Європейська правда".

"Більшість конфліктів закінчуються переговорами, але це вимагає серйозності з боку росіян, чого, на мою думку у цьому випадку, ми не бачимо. Принаймні, ми не вважаємо, що росіяни на цей момент серйозно налаштовані на реальні переговори", - сказав Бернс.

Разом з тим, глава ЦРУ вважає помилковою віру президента РФ Путіна у те, що він зможе продовжувати війну тривалий час і ніщо його не зупинить.

"Я думаю, що він помиляється, роблячи цю ставку, так само як він помилявся, глибоко помилявся, роблячи ставку 24 лютого, коли він розпочав цю війну", - сказав Бернс.

Він зауважив, що російські військові зараз "сильно побиті.", а українські військові сповнені рішучості продовжувати тиск і розвивати успіхи на полі бою.

Водночас, він підкреслив, що українцям також потрібен час для переоснащення та поповнення запасів.

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Бернс також заявив, що ЦРУ не бачить на сьогодні жодних чітких доказів планів Росії застосувати тактичну ядерну зброю.