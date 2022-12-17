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Глава ЦРУ: Росія на цей момент не налаштована на реальні переговори

"Європейська правда"Субота, 17 грудня 2022, 09:12
Глава ЦРУ: Росія на цей момент не налаштована на реальні переговори
фото getty

Глава Центрального розвідувального управління Вільям Бернс вважає, що на цей момент війни з Україною Росія не налаштована на реальні переговори.

Про це він розповів у інтерв’ю PBS, пише "Європейська правда".

"Більшість конфліктів закінчуються переговорами, але це вимагає серйозності з боку росіян, чого, на мою думку  у цьому випадку, ми не бачимо. Принаймні, ми не вважаємо, що росіяни на цей момент серйозно налаштовані на реальні переговори", - сказав Бернс.

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Разом з тим, глава ЦРУ вважає помилковою віру президента РФ Путіна у те, що він зможе продовжувати війну тривалий час і ніщо його не зупинить.

"Я думаю, що він помиляється, роблячи цю ставку, так само як він помилявся, глибоко помилявся, роблячи ставку 24 лютого, коли він розпочав цю війну", - сказав Бернс.

Він зауважив, що російські військові зараз "сильно побиті.", а українські військові сповнені рішучості продовжувати тиск і розвивати успіхи на полі бою. 

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Водночас, він підкреслив, що українцям також потрібен час для переоснащення та поповнення запасів.

Бернс також заявив, що ЦРУ не бачить на сьогодні жодних чітких доказів планів Росії застосувати тактичну ядерну зброю. 

Теми: Путінвійна
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