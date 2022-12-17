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США пытались помешать Украине убить начальника Генштаба РФ - NYT

"Европейская правда"Суббота, 17 декабря 2022, 19:54
ВАЛЕРИЙ ГЕРАСИМОВ. ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА МИНОБОРОНЫ РФ

Соединенные Штаты пытались помешать Украине убить начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова во время его визита в зону боевых действий в Украине.

Об этом говорится в расследовании The New York Times о войне Путина в Украине, сообщает "Европейская правда".

Американские чиновники узнали, что генерал Валерий Герасимов планировал поездку на передовую, но скрыли эту информацию от украинцев, опасаясь, что покушение на его жизнь может привести к войне между США и Россией, пишет издание.

Впрочем, украинская сторона все равно узнала о поездке. После внутренних дебатов Вашингтон пошел на чрезвычайный шаг, попросив Украину прекратить атаку. 

"Мы сказали им не делать этого", - сказал высокопоставленный американский чиновник. "Мы сказали: "Эй, это слишком". Сообщение поступило слишком поздно. Украинские военные сообщили американцам, что они уже начали атаку на позиции генерала. Десятки россиян погибли во время удара, сообщили чиновники", - говорится в публикации, 

Однако, генерал Герасимов в число погибших не вошел.

После этого российские военачальники сократили свои визиты на фронт.

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28 апреля украинские журналисты из своих источников сообщали, что в Изюм прибыл Герасимов, чтобы лично осуществлять командование оккупационными войсками РФ.

Некоторые украинские деятели и блогеры, в том числе бывший министр внутренних дел Арсен Аваков, заявляли, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по полевому штабу командования войск РФ под Изюмом, когда там находился Герасимов. Якобы начальник российского Генштаба получил серьезное ранение.

Однако источники "Украинской правды" в разведке не подтвердили эту информацию. 

1 мая "Украинская правда" из своих источников в украинской разведке подтвердила отлет Герасимова из Белгорода.

Темы: СШАРосcиявойна
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