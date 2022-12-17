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США намагалися перешкодити Україні вбити начальника Генштабу РФ - NYT

"Європейська правда"Субота, 17 грудня 2022, 19:54
ВАЛЕРІЙ ГЕРАСИМОВ. ФОТО: ПРЕССЛУЖБА МІНОБОРОНИ РФ

Сполучені Штати намагалися перешкодити Україні вбити начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова під час його візиту у зону бойових дій в Україні.

Про це йдеться у розслідуванні The New York Times про війну Путіна в Україні, повідомляє "Європейська правда".

Американські чиновники дізналися, що генерал Валерій Герасимов планував поїздку на передову, але приховали цю інформацію від українців, побоюючись, що замах на його життя може призвести до війни між США та Росією, пише видання.

Утім, українська сторона все одно дізналася про поїздку. Після внутрішніх дебатів Вашингтон пішов на надзвичайний крок, попросивши Україну припинити атаку. 

"Ми сказали їм не робити цього", - сказав високопоставлений американський чиновник. "Ми сказали: "Гей, це занадто". Повідомлення надійшло занадто пізно. Українські військові повідомили американцям, що вони вже розпочали атаку на позиції генерала. Десятки росіян загинули під час удару, повідомили чиновники", - йдеться у публікації, 

Однак, генерал Герасимов до числа загиблих не увійшов.

Після цього російські воєначальники скоротили свої візити на фронт.

ВІДЕО ДНЯ

28 квітня українські журналісти зі своїх джерел повідомляли, що до Ізюма прибув Герасимов, щоби особисто здійснювати командування окупаційними військами РФ.

Деякі українські діячі й блогери, зокрема колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, заявляли, що Збройні сили України нанесли удар по польовому штабу командування військ РФ під Ізюмом, коли там перебував Герасимов. Нібито начальник російського Генштабу дістав серйозне поранення.

Проте джерела "Української правди" в розвідці не підтвердили цю інформацію. 

1 травня "Українська правда" зі своїх джерел в українській розвідці підтвердила відліт Герасимова з Бєлгорода.

Теми: СШАРосіявійна
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