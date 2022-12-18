"Вестник добрых новостей": ISW проанализировал, как Кремль "отбеливает" Путина

Институт изучения войны (ISW) заявил, что Кремль "отбеливает" Путина участием в "бессмысленных мероприятиях", таких как торжественное открытие индюшиной фермы или отремонтированной автомагистрали.

Источник:ISW

Детали: По мнению аналитиков, Кремль, вероятно, пытается изобразить президента России Владимира Путина как компетентного военачальника и реабилитировать имидж Министерства обороны (МО) России, разглашая встречу Путина с объединенным штабом Вооруженных сил России.

Также эксперты предполагают, что Кремль, вероятно, придал огласке встречу Путина с объединенным штабом, чтобы реабилитировать имидж российского МО в ответ на критику провоенного сообщества в адрес российского МО.

Согласно аналитике ISW, Кремль, скорее всего, сознательно обнародовал присутствие Герасимова, Шойгу и Суровикина на встрече с Путиным, чтобы представить российское МО как организованную, единую и эффективную военную структуру и защитить высшее командование российских вооруженных сил от дальнейшей критики.

Еще одним предположением военных аналитиков является то, что Кремль, вероятно, стремится показать Путина как лидера, который поддерживает связь со своим народом. В частности, это подтверждает освещение участия Путина в "бессмысленных мероприятиях", таких как торжественное открытие индюшиной фермы или отремонтированной автомагистрали.

Подобные месседжи, по анализу института, направлены на то, чтобы напомнить российскому народу, что Путин является не только военным лидером, но и гражданским, который имеет тесные связи с народом. Это является своеобразным напоминанием, что Путина нужно рассматривать как "вестника хороших новостей".

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Институт также отмечает, что расследование российской военной документации, проведенное изданием NYT, подтверждает давние оценки ISW относительно того, насколько ошибочными являются российские решения в кампании вторжения в Украину.

ISW также указывает на то, что нынешние российские наступательные операции возле Бахмута еще больше "вбивают клин" между силами так называемой Донецкой Народной Республики и войсками "группы Вагнера" Евгения Пригожина.

Кроме того, аналитики отмечают со ссылкой на ЦРУ, что Кремль несерьезно относится к переговорам с Украиной.

По их мнению, Путин последовательно использовал призывы к переговорному процессу для того, чтобы изолировать Украину от поддержки партнеров.

Основные выводы ISW: