"Вісник добрих новин": ISW проаналізував, як Кремль "відбілює" Путіна
Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що Кремль "відбілює" Путіна участю у "безглуздих заходах", таких як урочисте відкриття індичої ферми або відремонтованої автомагістралі.
Джерело: ISW
Деталі: На думку аналітиків, Кремль, ймовірно, намагається зобразити президента Росії Володимира Путіна як компетентного воєначальника і реабілітувати імідж Міністерства оборони (МО) Росії, розголошуючи зустріч Путіна з об'єднаним штабом Збройних сил Росії.
Також експерти припускають, що Кремль, ймовірно, надав розголосу зустрічі Путіна з об'єднаним штабом, щоб реабілітувати імідж російського МО у відповідь на критику провійськової спільноти на адресу російського МО.
Згідно з аналітикою ISW, Кремль, швидше за все, свідомо оприлюднив присутність Герасимова, Шойгу і Суровікіна на зустрічі з Путіним, щоб представити російське МО як організовану, єдину і ефективну військову структуру і захистити вище командування російських збройних сил від подальшої критики.
Ще одним припущенням військових аналітиків є те, що Кремль, ймовірно, прагне показати Путіна як лідера, який підтримує зв'язок зі своїм народом. Зокрема, це підтверджує висвітлення участі Путіна у "безглуздих заходах", таких як урочисте відкриття індичої ферми або відремонтованої автомагістралі.
Подібні меседжі, за аналізом інституту, спрямовані на те, щоб нагадати російському народу, що Путін є не тільки військовим лідером, але й цивільним, який має тісні зв'язки з народом. Це є своєрідним нагадуванням, що Путіна потрібно розглядати як "вісника добрих новин".
Інститут також зазначає, що розслідування щодо російської військової документації, проведене виданням NYT, підтверджує давні оцінки ISW щодо того, наскільки помилковими є російські рішення у кампанії вторгнення в Україну.
ISW також вказує на те, що нинішні російські наступальні операції біля Бахмута ще більше "вбивають клин" між силами так званої Донецької Народної Республіки і військами "групи Вагнера" Євгена Пригожина.
Крім того, аналітики зазначають із посиланням на ЦРУ, що Кремль несерйозно ставиться до переговорів з Україною.
На їхню думку, Путін послідовно використовував заклики до переговорного процесу для того, щоб ізолювати Україну від підтримки партнерів.
Основні висновки ISW:
- Кремль, ймовірно, намагається підвищити сприйняття компетентності Путіна і Міністерства оборони Росії, висвітлюючи зустріч Путіна з об'єднаним штабом російських збройних сил і виступи Путіна на невійськових заходах.
- Розслідування NYT російських військових документів, опублікованих на початку війни, підтверджує, наскільки хибні російські припущення щодо планування і рішення щодо кампанії супроводжували російське вторгнення в Україну з самого початку.
- Триваючі російські наступальні операції навколо Бахмута ще більше вбивають клин між силами Донецької Народної Республіки і військами "групи Вагнера" Євгена Пригожина.
- Центральне розвідувальне управління США вважає, що Кремль не налаштований серйозно на переговори з Україною.
- Українські війська провели контратаки в районі Сватового і Кремінної і продовжують наносити удари по російським тилам.
- Російські війська продовжили наступальні операції в районі Бахмута та Авдіївки-Донецька.
- Українські офіційні особи попередили, що російські війська можуть намагатися заманити українські сили в пастку на східному (лівому) березі річки Дніпро.
- Росія може проводити інформаційну операцію, хибно пов'язуючи поточні переговори щодо демілітаризації Запорізької атомної електростанції з можливим майбутнім українським контрнаступом у Запорізькій області.
- Кілька російських джерел спростували заяву військового комісара про те, що російська влада продовжить термін служби для солдатів строкової служби. Однак, продовження терміну обов'язкової служби не буде необхідним для утримання нинішніх призовників у військах, оскільки всі колишні призовники є резервістами, а всі резервісти вже мають право на мобілізацію.