"Вісник добрих новин": ISW проаналізував, як Кремль "відбілює" Путіна

Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що Кремль "відбілює" Путіна участю у "безглуздих заходах", таких як урочисте відкриття індичої ферми або відремонтованої автомагістралі.

Джерело: ISW

Деталі: На думку аналітиків, Кремль, ймовірно, намагається зобразити президента Росії Володимира Путіна як компетентного воєначальника і реабілітувати імідж Міністерства оборони (МО) Росії, розголошуючи зустріч Путіна з об'єднаним штабом Збройних сил Росії.

Реклама:

Також експерти припускають, що Кремль, ймовірно, надав розголосу зустрічі Путіна з об'єднаним штабом, щоб реабілітувати імідж російського МО у відповідь на критику провійськової спільноти на адресу російського МО.

Згідно з аналітикою ISW, Кремль, швидше за все, свідомо оприлюднив присутність Герасимова, Шойгу і Суровікіна на зустрічі з Путіним, щоб представити російське МО як організовану, єдину і ефективну військову структуру і захистити вище командування російських збройних сил від подальшої критики.

Ще одним припущенням військових аналітиків є те, що Кремль, ймовірно, прагне показати Путіна як лідера, який підтримує зв'язок зі своїм народом. Зокрема, це підтверджує висвітлення участі Путіна у "безглуздих заходах", таких як урочисте відкриття індичої ферми або відремонтованої автомагістралі.

ВІДЕО ДНЯ

Подібні меседжі, за аналізом інституту, спрямовані на те, щоб нагадати російському народу, що Путін є не тільки військовим лідером, але й цивільним, який має тісні зв'язки з народом. Це є своєрідним нагадуванням, що Путіна потрібно розглядати як "вісника добрих новин".

Інститут також зазначає, що розслідування щодо російської військової документації, проведене виданням NYT, підтверджує давні оцінки ISW щодо того, наскільки помилковими є російські рішення у кампанії вторгнення в Україну.

ISW також вказує на те, що нинішні російські наступальні операції біля Бахмута ще більше "вбивають клин" між силами так званої Донецької Народної Республіки і військами "групи Вагнера" Євгена Пригожина.

Крім того, аналітики зазначають із посиланням на ЦРУ, що Кремль несерйозно ставиться до переговорів з Україною.

На їхню думку, Путін послідовно використовував заклики до переговорного процесу для того, щоб ізолювати Україну від підтримки партнерів.

Основні висновки ISW: