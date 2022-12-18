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На вокзале Киева установили елку, которая светится от кручения педалей

Катерина ТищенкоВоскресенье, 18 декабря 2022, 13:50
освещение гирлянд на вокзале Киева, скриншот видео Камышина

На центральном железнодорожном вокзале в Киеве установили елку, которую можно освещать кручением педалей.

Источник: глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин в Twitter

Дословно: "Война? Блэкаут? Никакой елки? Никогда не догадаетесь, что мы придумали".

Детали: Камышин опубликовал видео, на котором видно, что гирлянды для елки загораются, когда мужчина рядом крутит педали.

Что предшествовало: 17 декабря мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на Софийской площади начинают украшать новогоднюю "елку несокрушимости".

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Темы: Укрзализныцяпразднованияэлектроэнергия
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