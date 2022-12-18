Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На вокзале Киева установили елку, которая светится от кручения педалей

Катерина ТищенкоВоскресенье, 18 декабря 2022, 12:50
На вокзале Киева установили елку, которая светится от кручения педалей
освещение гирлянд на вокзале Киева, скриншот видео Камышина

На центральном железнодорожном вокзале в Киеве установили елку, которую можно освещать кручением педалей.

Источник: глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин в Twitter

Дословно: "Война? Блэкаут? Никакой елки? Никогда не догадаетесь, что мы придумали".

Детали: Камышин опубликовал видео, на котором видно, что гирлянды для елки загораются, когда мужчина рядом крутит педали.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 17 декабря мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на Софийской площади начинают украшать новогоднюю "елку несокрушимости".

Темы: Укрзализныцяпразднованияэлектроэнергия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Укрзализныця
УЗ назначила дополнительные поезда из Киева, Днепра, Изюма и Харькова во Львов
Укрзализныця представила проект нового международного билета: русский язык убрали окончательно
Пассажиры "УЗ" возмущены русским языком на международных билетах. Омбудсмен отреагировал
Последние новости
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
Все новости...
Реклама: