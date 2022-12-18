На вокзале Киева установили елку, которая светится от кручения педалей
Воскресенье, 18 декабря 2022, 13:50
На центральном железнодорожном вокзале в Киеве установили елку, которую можно освещать кручением педалей.
Источник: глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин в Twitter
War? Blackout? No Christmas tree?— Alexander Kamyshin (@AKamyshin) December 17, 2022
You never guess what we invented :))) pic.twitter.com/uKQKPIWeW3
Дословно: "Война? Блэкаут? Никакой елки? Никогда не догадаетесь, что мы придумали".
Детали: Камышин опубликовал видео, на котором видно, что гирлянды для елки загораются, когда мужчина рядом крутит педали.
Что предшествовало: 17 декабря мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на Софийской площади начинают украшать новогоднюю "елку несокрушимости".
ВИДЕО ДНЯ