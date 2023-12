На вокзалі Києва встановили ялинку, яка світиться від крутіння педалей

На центральному залізничному вокзалі у Києві встановили ялинку, яку можна освітлювати крутінням педалей.

Джерело: голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін у Twitter

War? Blackout? No Christmas tree?



You never guess what we invented :))) pic.twitter.com/uKQKPIWeW3

Реклама: