На вокзалі Києва встановили ялинку, яка світиться від крутіння педалей
Неділя, 18 грудня 2022, 12:50
На центральному залізничному вокзалі у Києві встановили ялинку, яку можна освітлювати крутінням педалей.
Джерело: голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін у Twitter
War? Blackout? No Christmas tree?
You never guess what we invented :))) pic.twitter.com/uKQKPIWeW3Реклама:— Alexander Kamyshin (@AKamyshin) December 17, 2022
Дослівно: "Війна? Блекаут? Ніякої ялинки? Ніколи не здогадаєтеся, що ми придумали".
Деталі: Камишін опублікував відео, на якому видно, що гірлянди для ялинки загораються, коли чоловік поряд крутить педалі.
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Що передувало: 17 грудня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на Софійській площі починають прикрашати новорічну "ялинку незламності".