На вокзалі Києва встановили ялинку, яка світиться від крутіння педалей

На центральному залізничному вокзалі у Києві встановили ялинку, яку можна освітлювати крутінням педалей.

Джерело: голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін у Twitter

War? Blackout? No Christmas tree?



You never guess what we invented :))) pic.twitter.com/uKQKPIWeW3 Реклама: December 17, 2022

Дослівно: "Війна? Блекаут? Ніякої ялинки? Ніколи не здогадаєтеся, що ми придумали".

Деталі: Камишін опублікував відео, на якому видно, що гірлянди для ялинки загораються, коли чоловік поряд крутить педалі.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 17 грудня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на Софійській площі починають прикрашати новорічну "ялинку незламності".