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На вокзалі Києва встановили ялинку, яка світиться від крутіння педалей

Катерина ТищенкоНеділя, 18 грудня 2022, 12:50
На вокзалі Києва встановили ялинку, яка світиться від крутіння педалей
освітлення гірлянд на вокзалі Києва, скріншот відео Камишіна

На центральному залізничному вокзалі у Києві встановили ялинку, яку можна освітлювати крутінням педалей.

Джерело: голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін у Twitter

Дослівно: "Війна? Блекаут? Ніякої ялинки? Ніколи не здогадаєтеся, що ми придумали".

Деталі: Камишін опублікував відео, на якому видно, що гірлянди для ялинки загораються, коли чоловік поряд крутить педалі.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 17 грудня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на Софійській площі починають прикрашати новорічну "ялинку незламності".

Теми: Укрзалізницясвяткуванняелектроенергія
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