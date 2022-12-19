"Венецианка" рекомендует изменить законопроект о КСУ в редакции, которую поддерживают эксперты

Венецианская комиссия опубликовала обновленный вывод по законопроекту №7662 об "усовершенствовании порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда", принятие которого является одним из требований для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на заключение "Венецианки" сообщила Фундация DEJURE.

В заключении эксперты Совета Европы указывают, что в Консультативную группу экспертов (КГЭ), которая будет проверять кандидатов в КСУ, необходимо включить еще одного, седьмого, члена из числа независимых международных экспертов.

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Кроме того, решения КГЭ должны быть обязательными к исполнению, то есть кандидат, который не прошел проверку, не может ни при каких обстоятельствах быть назначенным судьей КСУ.

Принятый Верховной Радой законопроект сейчас предусматривает шесть членов КГЭ, из которых трое являются независимыми экспертами, а остальные назначаются президентом, Верховной Радой и Съездом судей, причем без голоса последних ни одно решение принять невозможно. Седьмой независимый эксперт позволит нивелировать политическое влияние на комиссию, указывают в Фундации DEJURE.

"Примечательно, что на этот раз ВК на своем пленарном заседании не поддержала срочный вывод, подготовленный Бюро Венецианской Комиссии (ее руководящий орган), а утвердила отдельный вывод. Это второй раз в истории, когда "Венецианка" не поддерживает срочный вывод по Украине", - отмечают эксперты.

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Напомним, 13 декабря парламентское большинство поддержало проект закона №7662 об "усовершенствовании порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда", но без правки о количестве членов КГЭ, направленной на эффективность независимого отбора судей.

Ранее эксперты в сфере судебной реформы предупреждали, что это может сделать КС подконтрольным власти, и просили парламент не принимать закон в таком виде.

Законопроект уже был подписан председателем Верховной Рады, поэтому, чтобы учесть замечания Венецианской комиссии, на него должен наложить вето президент Владимир Зеленский.

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