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"Венеційка" рекомендує змінити законопроєкт про КСУ в редакції, яку підтримують експерти

"Європейська правда"Понеділок, 19 грудня 2022, 23:52
Зала Конституційного суду, фото КСУ

Венеційська комісія опублікувала оновлений висновок щодо законопроєкту в №7662 про "удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду", ухвалення якого є однією з вимог для початку переговорів про членство України в ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на висновок "Венеційки" повідомила Фундація DEJURE.

У висновку експерти Ради Європи вказують, що в Дорадчу групу експертів (ДГЕ), яка перевірятиме кандидатів у КСУ, необхідно включити ще одного, сьомого, члена з-поміж незалежних міжнародних експертів.

Крім того, рішення ДГЕ мають бути обов’язковими до виконання, тобто кандидат, який не пройшов перевірку, не може за жодних обставин бути призначеним суддею КСУ.

Ухвалений Верховною Радою законопроєкт наразі передбачає шестеро членів ДГЕ, з яких троє є незалежними експертами, а решта призначаються президентом, Верховною Радою і З’їздом суддів, при чому без голосу останніх жодне рішення ухвалити неможливо. Сьомий незалежний експерт дозволить нівелювати політичний вплив на комісію, вказують у Фундації DEJURE.

"Прикметно, що цього разу ВК на своєму пленарному засіданні не підтримала терміновий висновок, підготовлений Бюро Венеційської Комісії (її керівний орган), а затвердила окремий висновок. Це вдруге в історії, коли "Венеційка" не підтримує терміновий висновок щодо України", – зауважують експерти.

Нагадаємо, 13 грудня парламентська більшість підтримала проєкт закону №7662 про "удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду", але без правки про кількість членів ДГЕ, спрямованої на ефективність незалежного відбору суддів.

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Раніше експерти у сфери судової реформи попереджали, що це може зробити КС підконтрольним владі, та просили парламент не ухвалювати закон у такому вигляді.

Законопроєкт уже був підписаний головою Верховної Ради, тож, щоб урахувати зауваження Венеційської комісії, на нього повинен накласти вето президент Володимир Зеленський.

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Теми: КСзаконодавствоєвроінтеграція
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