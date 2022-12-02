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СБУ проводит обыски в 10 объектах УПЦ МП в трех областях

Ирина БалачукПятница, 2 декабря 2022, 08:54
СБУ проводит обыски в 10 объектах УПЦ МП в трех областях
Фото СБУ

Утром 2 декабря Служба безопасности Украины проводит обыски в ряде храмов и монастырей УПЦ МП в трех областях.

Источник: СБУ в Telegram

Дословно СБУ: "Сотрудники СБУ проводит контрразведывательные (безопасностные) мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях.

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При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений (в том числе гостиничного типа) для выявления лиц, которые, возможно, причастны к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины, и запрещенных предметов. Все действия происходят в рамках действующего законодательства". 

 
фото СБУ

Детали: Обыски проводят в:

  • Свято-Николаевском мужском монастыре Хустской епархии УПЦ МП на Закарпатье;
  • Свято-Анастасиевском ставропигиальном женском монастыре в Житомире;
  • Ските Свято-Анастасиевского ставропигиального женского монастыря в Житомирском районе;
  • Ските Иверской иконы Божией Матери Чоповичского Афонского иконы Божией Матери женского ставропигиального монастыря в Житомирском районе;
  • Ровенско-Острожской епархии, Городокском женском монастыре, Свято-Георгиевском подворье, Храме всех Волынских Святых, Свято-Воскресенском храме, Свято-Успенском храме в Ровенской области.
 
фото сбу 

Сообщается, что мероприятия проводятся совместно с Нацполицией и Нацгвардией в рамках противодействия подрывной деятельности российских спецслужб в Украине. 

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фото СБУ

В СБУ подчеркнули, что проверка учреждений УПЦ МП проводится в том числе для предотвращения использования религиозных общин в качестве ячейки "русского мира" и обеспечения безопасности населения от провокаций и террористических актов.

Что было раньше: 1 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.    

Предыстория:

  • В последние недели СБУ провела ряд обысков в учреждениях УПЦ МП в Киеве и многих областях. Они связаны с пропагандой "русского мира" в церквях УПЦ МП. Нескольким священнослужителям сообщили о подозрениях.

Темы: СБУобыскицерковьУПЦ МП
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