Ткаченко о регистрации монастыря ПЦУ в Лавре: О передаче речь не идет

Министр культуры Александр Ткаченко пояснил, что Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра, которую зарегистрировали в качестве монастыря ПЦУ, не была в пользовании УПЦ МП.

Источник: Ткаченко в эфире телемарафона

Прямая речь: "Сейчас речь не идет о передаче Киево-Печерской Лавры, речь идет о регистрации юридического лица в том самом монастыре, церкви, которая до сих пор находится в пользовании ПЦУ. Она находится на территории верхней лавры. Меняется просто название и уточняется адрес.

Просто так совпало, поскольку регистрация происходила в течение определенного периода времени, что эта информация появилась сегодня, зарегистрировано в госреестре".

Детали: Он отметил, что эти процессы "не имеют никакого отношения к ситуации, которая сейчас происходит в Киево-Печерской Лавре".

"Вся Киево-Печерская Лавра является государственной собственностью. Как верхняя, это заповедник, где расположены музеи, и нижняя лавра, которая передана в аренду во времена Януковича бессрочно УПЦ (МП - ред.). На территории верхней лавры находится еще один монастырь, название которого было изменено и сегодня было зарегистрировано. Ничего с точки зрения передвижения монахов не меняется", - сказал Ткаченко.

В то же время он отметил, что, согласно решению СНБО, у правительства есть два месяца, чтобы "исследовать, каким образом используется государственное имущество в нижней лавре самим УПЦ".

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"И в течение этих двух месяцев мы и будем принимать те или иные решения", - добавил министр.

Что предшествовало: 1 декабря Совет национальной безопасности и обороны принял решение "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Президент в тот же день ввел его в действие.

В частности, решение предусматривает, что за 2 месяца правительство должно обеспечить проверку наличия правовых оснований и соблюдения условий пользования религиозными организациями имуществом, которое находится на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

2 декабря Православная церковь Украины сообщила, что Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра зарегистрирована в качестве монастыря в составе ПЦУ.