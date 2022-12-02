Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ткаченко о регистрации монастыря ПЦУ в Лавре: О передаче речь не идет

Катерина ТищенкоПятница, 2 декабря 2022, 21:57
Александр Ткаченко, фото Минкультуры

Министр культуры Александр Ткаченко пояснил, что Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра, которую зарегистрировали в качестве монастыря ПЦУ, не была в пользовании УПЦ МП.

Источник: Ткаченко в эфире телемарафона

Прямая речь: "Сейчас речь не идет о передаче Киево-Печерской Лавры, речь идет о регистрации юридического лица в том самом монастыре, церкви, которая до сих пор находится в пользовании ПЦУ. Она находится на территории верхней лавры. Меняется просто название и уточняется адрес.

Просто так совпало, поскольку регистрация происходила в течение определенного периода времени, что эта информация появилась сегодня, зарегистрировано в госреестре".

Детали: Он отметил, что эти процессы "не имеют никакого отношения к ситуации, которая сейчас происходит в Киево-Печерской Лавре".

"Вся Киево-Печерская Лавра является государственной собственностью. Как верхняя, это заповедник, где расположены музеи, и нижняя лавра, которая передана в аренду во времена Януковича бессрочно УПЦ (МП - ред.). На территории верхней лавры находится еще один монастырь, название которого было изменено и сегодня было зарегистрировано. Ничего с точки зрения передвижения монахов не меняется", - сказал Ткаченко.

В то же время он отметил, что, согласно решению СНБО, у правительства есть два месяца, чтобы "исследовать, каким образом используется государственное имущество в нижней лавре самим УПЦ".

ВИДЕО ДНЯ

"И в течение этих двух месяцев мы и будем принимать те или иные решения", - добавил министр.

Что предшествовало: 1 декабря Совет национальной безопасности и обороны принял решение "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Президент в тот же день ввел его в действие.

В частности, решение предусматривает, что за 2 месяца правительство должно обеспечить проверку наличия правовых оснований и соблюдения условий пользования религиозными организациями имуществом, которое находится на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

2 декабря Православная церковь Украины сообщила, что Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра зарегистрирована в качестве монастыря в составе ПЦУ.

Темы: Православная Церковь УкраиныУПЦ МПТкаченкоцерковь
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоДень ЧМ-22: стартовал плей-офф, Австралия и США завершили свои выступления

СБУ обнародовала список связанных с УПЦ МП лиц, попавших под санкции

Зеленский раскритиковал предельную цену на российскую нефть: Слабая позиция

Совет ЕС утвердил решение об ограничении цены российской нефти

Лукашенко на встрече с Шойгу пугает войной до последнего "не то украинца, не то поляка"

Полиция ищет, кто помог УП обнаружить замглавы ОП Тимошенко на дорогом авто

Все новости...
Православная Церковь Украины
Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали как монастырь ПЦУ
В ПЦУ разъяснили, когда в этом году праздновать День святого Николая
ПЦУ разрешила рождественские богослужения 25 декабря
Последние новости
23:36
Всех коллаборантов вывезли из Олешек на Херсонщине – ЦНС
23:00
Россияне обстреляли одну из громад Сумщины, повреждены линии электропередач
22:57
видеоДень ЧМ-22: стартовал плей-офф, Австралия и США завершили свои выступления
22:37
Фильмы, выходящие в украинский кинопрокат в декабре: подборка
22:35
Арахамия озвучил условия переговоров о гарантиях безопасности для России
22:09
В случае длительного отключения электричества плановые госпитализации могут приостановить – Минздрав
21:33
СБУ обнародовала список связанных с УПЦ МП лиц, попавших под санкции
21:25
Литва и Латвия отказали во въезде более тысячи граждан РФ
20:57
Зеленский: Работаем, чтобы в Черном море "Калибры" могли быть только на дне
20:43
Нуланд: Кровавые "письма" в украинские посольства соответствуют тактике РФ
Все новости...