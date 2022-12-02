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Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали как монастырь ПЦУ

Катерина ТищенкоПятница, 2 декабря 2022, 19:22
Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали как монастырь ПЦУ
Киево-Печерская Лавра, ноябрь 2022 года, NurPhoto via Getty Images

Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали в качестве монастыря в составе Православной церкви Украины, в то же время министр культуры Александр Ткаченко пояснил, что речь не идет о передаче Лавры от УПЦ МП к ПЦУ.

Источник: Православная церковь Украины

Дословно: "1 декабря 2022 г. был зарегистрирован устав Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (мужского монастыря) Украинской православной Церкви (Православной церкви Украины). Сведения об этом юридическом лице в составе Поместной церкви внесены 2 декабря в Единый государственный реестр (45081205)".

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Детали: ПЦУ отмечает, что "с целью восстановления исторической справедливости, преодоления последствий неканонического подчинения украинской святыни власти Московского патриархата" священный синод ПЦУ на своем заседании 23 мая 2022 г. (постановление №30) принял решение о создании в составе Поместной церкви религиозной организации – мужского монастыря "Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра".

Тогда же синод поручил митрополиту ПЦУ Епифанию обратиться к Кабинету министров с просьбой предоставить один из храмов Лавры в ее верхней части для богослужений, а определенные помещения - для монастырской деятельности.

"Митрополит Киевский и всея Украины по должности является священно-архимандритом, то есть каноническим и духовным руководителем Киевской Лавры. Также решением синода блаженнейший митрополит Епифаний назначен возглавлять монастырь как юридическое лицо", - заявили в ПЦУ.

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Обновлено: Позже министр культуры Александр Ткаченко пояснил, что регистрация Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в качестве монастыря ПЦУ касается того же монастыря, который и ранее находился в пользовании Православной церкви Украины.

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Темы: Православная Церковь УкраиныУПЦ МПцерковьКиев
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