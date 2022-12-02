Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали как монастырь ПЦУ
Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали в качестве монастыря в составе Православной церкви Украины, в то же время министр культуры Александр Ткаченко пояснил, что речь не идет о передаче Лавры от УПЦ МП к ПЦУ.
Источник: Православная церковь Украины
Дословно: "1 декабря 2022 г. был зарегистрирован устав Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (мужского монастыря) Украинской православной Церкви (Православной церкви Украины). Сведения об этом юридическом лице в составе Поместной церкви внесены 2 декабря в Единый государственный реестр (45081205)".
Детали: ПЦУ отмечает, что "с целью восстановления исторической справедливости, преодоления последствий неканонического подчинения украинской святыни власти Московского патриархата" священный синод ПЦУ на своем заседании 23 мая 2022 г. (постановление №30) принял решение о создании в составе Поместной церкви религиозной организации – мужского монастыря "Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра".
Тогда же синод поручил митрополиту ПЦУ Епифанию обратиться к Кабинету министров с просьбой предоставить один из храмов Лавры в ее верхней части для богослужений, а определенные помещения - для монастырской деятельности.
"Митрополит Киевский и всея Украины по должности является священно-архимандритом, то есть каноническим и духовным руководителем Киевской Лавры. Также решением синода блаженнейший митрополит Епифаний назначен возглавлять монастырь как юридическое лицо", - заявили в ПЦУ.
Обновлено: Позже министр культуры Александр Ткаченко пояснил, что регистрация Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в качестве монастыря ПЦУ касается того же монастыря, который и ранее находился в пользовании Православной церкви Украины.
Предыстория:
- В последние недели СБУ провела ряд обысков в учреждениях УПЦ МП в Киеве и многих областях. Они связаны с пропагандой "русского мира" в церквях УПЦ МП. Нескольким священнослужителям сообщили о подозрениях.
- 1 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.
- 1 декабря Зеленский ввел в действие персональные санкции в отношении некоторых представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации. Позже источники УП в команде президента сообщили, что СНБО ввел санкции против священнослужителей УПЦ МП, в частности наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и экс-нардепа Вадима Новинского.
- Утром 2 декабря Служба безопасности Украины проводила обыски в ряде храмов и монастырей УПЦ МП в трех областях.
- Соломенский районный суд Киева отправил под личное обязательство до 29 января священника Киево-Печерской Лавры Захария (Анатолий Войтенок), на богослужении которого прославляли "русский мир".