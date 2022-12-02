Зеленский и СНБО ввели санкции против церковников УПЦ МП

Президент Владимир Зеленский ввел в действие персональные санкции в отношении некоторых представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации.

Источник: указ президента Украины №820/2022 о решении СНБО Украины от 1 декабря

Детали: 1 декабря Совет национальной безопасности и обороны принял решение "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Президент в тот же день ввел его в действие.

СНБО принял решение после рассмотрения деятельности религиозных организаций на территории Украины в условиях военной агрессии России и для обеспечения духовной независимости, недопущения раскола в обществе по религиозному признаку, содействия консолидации украинского общества и защиты национальных интересов Украины.

Дословно решение СНБО: "Поддержать внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим лицам согласно приложению.

Кабинету министров вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

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Детали: Список подсанкционных имен президент 1 декабря обещал обнародовать позже.

Кроме того, СНБО поручил Кабмину в двухмесячный срок внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации.

Также за 2 месяца правительство должно обеспечить проверку наличия правовых оснований и соблюдения условий пользования религиозными организациями имуществом, которое находится на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Теперь Кабмин должен координировать работу Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести, а ей должны подчиняться структурные подразделения местных госадминистраций, к полномочиям которых относятся вопросы реализации права на свободу совести и вероисповедания, деятельности религиозных организаций.

Государственной службе по этнополитике и свободе совести поручено обеспечить в двухмесячный срок проведение религиоведческой экспертизы Устава об управлении Украинской православной церкви на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом, при необходимости принять предусмотренные законом меры.

Активизировать меры по выявлению и противодействию подрывной деятельности российских специальных служб в религиозной среде Украины поручено СБУ, полиции и другим госорганам, к компетенции которых относятся вопросы в сфере обеспечения национальной безопасности.

Этому предшествовало: Служба безопасности Украины в октябре начала активно проводить обыски в зданиях УПЦ МП в разных областях Украины – и следственные действия продолжаются.

22 ноября служба безопасности Украины проводила контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в столице.