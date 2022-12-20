В Британии представили первые банкноты с портретом Чарльза ІІІ
Банк Англии представил новый дизайн банкнот с изображением короля Чарльза III.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.
Портрет станет единственным изменением в существующем дизайне банкнот номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов, которые будут введены в обращение с середины 2024 года.
Существующие банкноты с портретом Елизаветы II будут продолжать принимать в магазинах после введения в обращение новых купюр.
Королева Елизавета ІІ была единственным монархом, появлявшимся на банкнотах Банка Англии, начиная с 1960 года. На банкнотах, выпущенных шотландскими и североирландскими банками, монарх не изображен.
Банк Англии заявил, что по указанию Королевской семьи новые банкноты будут печататься только для замены изношенных или для удовлетворения повышенного спроса.
Монеты номиналом 50 пенсов с изображением короля Чарльза ІІІ уже поступили в обращение через почтовые отделения по всей стране.