Байден в ноябре заявил, что ядерная сделка с Ираном "мертва"

Президент США Джо Байден во время предвыборного мероприятия в начале ноября заявил, что так называемая ядерная сделка, заключенная с Ираном в 2015 году, сейчас "мертва", но Вашингтон не будет официально об этом объявлять.

Как пишет "Европейская правда", о заявлении Байдена стало известно после распространения видео с его словами, на которое во вторник обратило внимание издание Axios.

На видео женщина - вероятно, иранка - просит президента США назвать "мертвым" Совместный всеобъемлющий план действий (официальное название "иранской ядерной сделки"). Он отказывается, говоря, что на это есть "много причин".

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"Она (ядерная сделка) мертва, но мы не собираемся об этом объявлять. Длинная история", - сказал Байден.

Когда женщина говорит, что нынешний иранский режим "не представляет их и не является их правительством", президент США отвечает: "Я знаю, что они не представляют вас. Но у них будет ядерное оружие, которое они будут представлять".

بایدن: برجام مُرده.



در ویدئویی که به دستم رسیده، بایدن صریحاً می‌گوید به #برجام بازنمی‌گردد، ولی دولت آمریکا فعلاً اعلام نخواهد کرد.



این ویدئو که برای اولین بار منتشر می‌شود، حاشیه‌ی رویداد انتخاباتی ۴ نوامبر در کالیفرنیا را نشان می‌دهد.



با زیرنویس فارسی و انگلیسی#انقلاب۱۴۰۱ pic.twitter.com/OerHZav9Kb ВИДЕО ДНЯ December 20, 2022

Слова Байдена являются наиболее серьезным подтверждением того, что американское правительство отвергает возможность возрождения Совместного всеобъемлющего плана действий, таким образом поднимая вопрос о будущем иранской ядерной программы.

В комментарии Axios представитель Совета нацбезопасности Белого дома подтверждает, что вопрос "иранской ядерной сделки" не находится на повестке дня и перспектив ее заключения в Вашингтоне, учитывая антиправительственные протесты и военную помощь России, пока не видят.

Совместный всеобъемлющий план действий был согласован в июле 2015 года Ираном, с одной стороны, и США, Европейским Союзом, Британией, Францией, Россией и Китаем - с другой. Согласно условиям соглашения, Иран отказывался от обогащенного урана, который может использоваться для производства ядерного оружия, в обмен на постепенную отмену экономических санкций.

В 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп вышел из "иранской ядерной сделки", обвинив Иран в нарушении соглашения, и восстановил все введенные против Тегерана санкции. С тех пор Иран продолжает открыто продвигать ядерную программу, несмотря на призывы не делать этого, а стороны ведут переговоры о параметрах восстановления соглашения.

Формально переговоры между Ираном, США, ЕС и Россией по ядерной сделке не прекращались, но с конца августа стороны не встречались вместе.

О переговорах с Ираном можно почитать в статье: Ядерное соглашение в фазе полураспада: что мешает ЕС и США договориться с Ираном.