Байден в ноябре заявил, что ядерная сделка с Ираном "мертва"

Президент США Джо Байден во время предвыборного мероприятия в начале ноября заявил, что так называемая ядерная сделка, заключенная с Ираном в 2015 году, сейчас "мертва", но Вашингтон не будет официально об этом объявлять.

Как пишет "Европейская правда", о заявлении Байдена стало известно после распространения видео с его словами, на которое во вторник обратило внимание издание Axios.

На видео женщина - вероятно, иранка - просит президента США назвать "мертвым" Совместный всеобъемлющий план действий (официальное название "иранской ядерной сделки"). Он отказывается, говоря, что на это есть "много причин".

"Она (ядерная сделка) мертва, но мы не собираемся об этом объявлять. Длинная история", - сказал Байден.

Когда женщина говорит, что нынешний иранский режим "не представляет их и не является их правительством", президент США отвечает: "Я знаю, что они не представляют вас. Но у них будет ядерное оружие, которое они будут представлять".

بایدن: برجام مُرده.



در ویدئویی که به دستم رسیده، بایدن صریحاً می‌گوید به #برجام بازنمی‌گردد، ولی دولت آمریکا فعلاً اعلام نخواهد کرد.



این ویدئو که برای اولین بار منتشر می‌شود، حاشیه‌ی رویداد انتخاباتی ۴ نوامبر در کالیفرنیا را نشان می‌دهد.



با زیرنویس فارسی و انگلیسی#انقلاب۱۴۰۱ pic.twitter.com/OerHZav9Kb — دامون مقصودی (@DamonMaghsoudi) December 20, 2022

ВИДЕО ДНЯ

Слова Байдена являются наиболее серьезным подтверждением того, что американское правительство отвергает возможность возрождения Совместного всеобъемлющего плана действий, таким образом поднимая вопрос о будущем иранской ядерной программы.

В комментарии Axios представитель Совета нацбезопасности Белого дома подтверждает, что вопрос "иранской ядерной сделки" не находится на повестке дня и перспектив ее заключения в Вашингтоне, учитывая антиправительственные протесты и военную помощь России, пока не видят.

Совместный всеобъемлющий план действий был согласован в июле 2015 года Ираном, с одной стороны, и США, Европейским Союзом, Британией, Францией, Россией и Китаем - с другой. Согласно условиям соглашения, Иран отказывался от обогащенного урана, который может использоваться для производства ядерного оружия, в обмен на постепенную отмену экономических санкций.

В 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп вышел из "иранской ядерной сделки", обвинив Иран в нарушении соглашения, и восстановил все введенные против Тегерана санкции. С тех пор Иран продолжает открыто продвигать ядерную программу, несмотря на призывы не делать этого, а стороны ведут переговоры о параметрах восстановления соглашения.

Формально переговоры между Ираном, США, ЕС и Россией по ядерной сделке не прекращались, но с конца августа стороны не встречались вместе.

О переговорах с Ираном можно почитать в статье: Ядерное соглашение в фазе полураспада: что мешает ЕС и США договориться с Ираном.