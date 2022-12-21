ВСУ нанесли по 10 ударов с неба и земли по районам сосредоточения врага – сводка

Авиация, а также подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны нанесли по 10 ударов по районам сосредоточения живой силы оккупантов и его техники

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах двадцати пяти населенных пунктов.

Реклама:

Среди них – Масютовка Харьковской области; Подкуйчанск, Диброва и Белогоровка на Луганщине и Верхнекаменское, Веселое, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Водяное, Пески, Невельское, Марьинка, Новомихайловка и Пречистовка Донецкой области.

В то же время противник нанес 5 ракетных и 16 авиационных ударов, а также совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня. В результате этого большие повреждения получила гражданская инфраструктура и пострадало мирное население городов Херсон, Константиновка и Волчанск.

На Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял из артиллерии позиции наших войск в районах шестнадцати населенных пунктов. В частности это - Михальчина Слобода Черниговской области и Вильча, Веселое, Волчанск, Волчанские Хутора, Варваровка, Ольховатка и Двуречная на Харьковщине. Также, противник задействовал ударный БпЛА и армейскую авиацию возле Красного Харьковской области.

ВИДЕО ДНЯ

На Купянском и Лиманском направлениях огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Новомлинск, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крохмальное Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Диброва Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает вести штурмовые действия. Обстрелял из танков и артиллерии наши позиции в районах более двадцати населенных пунктов. Среди них - Верхнекаменское, Спирное, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Дилиевка, Водяное, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Нанесены авиаудары в районах Спирного и Белогоровки.

На Новопавловском направлении враг совершил обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии по позициям наших войск вблизи Угледара, Пречистовки и Большой Новоселки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обстрелы из реактивной артиллерии районов населенных пунктов Белогорье, Каменское и Малые Щербаки Запорожской области и Новодмитровка, Каменское, Республиканец, Новоберислав, Понятовка, Херсон, Никольское, Садовое и Антоновка на Херсонщине.

Подтверждено огневое поражение 19 декабря района сосредоточения живой силы и техники оккупантов в районе Васильевки. Уничтожено 8 единиц тяжелой военной техники различного типа. Информация о потерях в живой силе уточняется.

С 12 декабря российские оккупационные войска проводят подготовку к принудительной эвакуации граждан Украины, проживающих на территории города Васильевка и прилегающих населенных пунктов Васильевского района Запорожской области.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 12 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили склад боеприпасов, 3 пункта управления и 10 районов сосредоточения живой силы оккупантов.