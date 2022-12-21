Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ВСУ нанесли по 10 ударов с неба и земли по районам сосредоточения врага – сводка

Ольга ГлущенкоСреда, 21 декабря 2022, 06:57
иллюстративное фото Генштаба

Авиация, а также подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны нанесли по 10 ударов по районам сосредоточения живой силы оккупантов и его техники

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах двадцати пяти населенных пунктов.

Среди них – Масютовка Харьковской области; Подкуйчанск, Диброва и Белогоровка на Луганщине и Верхнекаменское, Веселое, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Водяное, Пески, Невельское, Марьинка, Новомихайловка и Пречистовка Донецкой области.

В то же время противник нанес 5 ракетных и 16 авиационных ударов, а также совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня. В результате этого большие повреждения получила гражданская инфраструктура и пострадало мирное население городов Херсон, Константиновка и Волчанск.

На Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял из артиллерии позиции наших войск в районах шестнадцати населенных пунктов. В частности это - Михальчина Слобода Черниговской области и Вильча, Веселое, Волчанск, Волчанские Хутора, Варваровка, Ольховатка и Двуречная на Харьковщине. Также, противник задействовал ударный БпЛА и армейскую авиацию возле Красного Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Новомлинск, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крохмальное Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Диброва Луганской области.

ВИДЕО ДНЯ

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает вести штурмовые действия. Обстрелял из танков и артиллерии наши позиции в районах более двадцати населенных пунктов. Среди них - Верхнекаменское, Спирное, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Дилиевка, Водяное, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Нанесены авиаудары в районах Спирного и Белогоровки.

На Новопавловском направлении враг совершил обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии по позициям наших войск вблизи Угледара, Пречистовки и Большой Новоселки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обстрелы из реактивной артиллерии районов населенных пунктов Белогорье, Каменское и Малые Щербаки Запорожской области и Новодмитровка, Каменское, Республиканец, Новоберислав, Понятовка, Херсон, Никольское, Садовое и Антоновка на Херсонщине.

Подтверждено огневое поражение 19 декабря района сосредоточения живой силы и техники оккупантов в районе Васильевки. Уничтожено 8 единиц тяжелой военной техники различного типа. Информация о потерях в живой силе уточняется.

С 12 декабря российские оккупационные войска проводят подготовку к принудительной эвакуации граждан Украины, проживающих на территории города Васильевка и прилегающих населенных пунктов Васильевского района Запорожской области.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 12 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили склад боеприпасов, 3 пункта управления и 10 районов сосредоточения живой силы оккупантов.

Темы: ГенштабВооруженные силывойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоВыступление Зеленского в Конгрессе США: 5 ключевых тезисов

Рогозин и так называемый "глава правительства ДНР" ранены в Донецке

Зеленский рассказал, как видит справедливый мир

В Киеве хуже всего со светом, 60% трансформаторов не работают

фотоЗеленский встретился с Байденом в Белом доме

Появились первые фото и видео с визита Зеленского в США

Все новости...
Генштаб
Защитники за сутки уничтожили более полутысячи оккупантов и 12 вражеских артиллерийских систем
Украинские бойцы ранили более 130 оккупантов в Запорожской области 18 декабря – Генштаб
Россия наращивает объемы переброски мобилизованных и техники с Дальнего Востока – Генштаб ВСУ
Последние новости
05:30
Враг атаковал Сумскую область РСЗО, 20 прилетов
05:01
Байден объяснил, что для него означает "справедливый мир" для Украины
04:35
фотоВыступление Зеленского в Конгрессе США: 5 ключевых тезисов
04:04
Несогласованные поставки оружия Украине могут расколоть НАТО и ЕС - Байден
03:45
"Мы победили Россию в битве за умы мира" – Зеленский
03:12
фотоЗеленский передал Конгрессу США боевой флаг из Бахмута
02:58
Зеленский сравнил смелость украинских воинов и американских во время Второй мировой
02:15
Мирный саммит - СМИ назвали темы выступления Зеленского в Конгрессе США
01:55
Байден: Россия не победит в войне, но с Путиным говорить все равно придется
01:51
В Одессе во время воздушной тревоги сработала ПВО – СМИ
Все новости...