УП пообщалась с пленным "вагнеровцем": рассказал о вербовке и как воевал в Украине

В ЧВК "Вагнер" набирают людей по колониям, обещая амнистию после полугода участия в войне, деньги и возможность вернуться потом к нормальной жизни; вербуют заключенных, рассказывая сказки о борьбе с наемниками США и Польши, о том, что Украины уже якобы не существует, но на самом деле бросают в мясорубку, где бывшие заключенные массово погибают.

Источник: интервью "Украинской правды" с 32-летним "вагнеровцем" С., которого взяли в плен бойцы ВСУ в ноябре неподалеку от Бахмута

Для справки: С. не военный и никогда не служил в армии, его завербовал в конце августа куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в одной из российских колоний, где С. 9-й год отбывал наказание за совершенное убийство.

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Всего собрали 1 300 осужденных. Им предложили заключить контракт на 6 месяцев, с зарплатой в 600 тысяч рублей (более 300 тысяч гривен), затем амнистию. С. на такие условия согласился.

В начале сентября группу из почти 200 человек самолетом отправили в Ростовскую область, где с ними подписали контракты и провели 10-дневное обучение. Учили штурмовать, ходить в лесу, прятаться, стрелять. А потом отправили на оккупированную Луганщину. В начале ноября оккупанты должны были штурмовать какую-то газовую станцию за лесом. Всего их было 400 человек.

Прямая речь "вагнеровца": "Там была бетонная дорога. Нам сказали, что за ней начнется лес. Наша десятка выдвинулась, перешли дорогу, когда подходили к лесу, нам приказали растянуться. Говорили, что на горе есть газовая станция, нужно перейти туда и захватить ее. Из оружия у нас были РПГ, пулемет, гранаты, у меня автомат. Мы растянулись и начали входить в лес. И все... Начали лететь снаряды – танк, артиллерия. Кто-то "затрехсотился", у кого-то руки-ноги отлетели, голова. Крики, шум...

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(Десятка "вагнеровца" погибла, он дождался другой, с которой также попал под огонь – ред.)

Меня там ранило в шею, в спину. Были осколки, контузило. Четверо из нас имели тяжелые ранения, они остались лежать в лесу, один погиб сразу, еще с одним мы шли, но у него было ранение в колено, и он остановился, потому что не смог дальше идти. Я один пошел за подмогой и наткнулся на украинских военных".

Детали: Оккупант уверяет, что после того, как он увидел все собственными глазами, его отношение к войне изменилось – если бы все можно было вернуть назад, то он бы дальше сидел в тюрьме. Он вспоминает убитых и раненных "вагнеровцев" и говорит, что в той ситуации было уже не до денег и не до амнистии.

С. говорит, что в России у него есть родственники, поэтому он надеется на обмен. Но не знает, что его там ждет, потому что вспоминает наставления руководства не сдаваться в плен, а подрывать себя гранатой.

Напоминать о том, что может произойти с теми, кто сдался в плен, должна и история убийства бывшего пленного "вагнеровца" ударом кувалды по голове.

Бывший командир Нужина из ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев заявил в комментарии журналистам "The Insider", что ему известно о десяти подобных "казнях". По словам Медведева, убийствами занимается специальное подразделение при службе безопасности ЧВК "Вагнер".

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