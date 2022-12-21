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"Давай там, украинских баб насилуй": жену военного РФ объявили в международный розыск

Валентина РоманенкоСреда, 21 декабря 2022, 18:49
Давай там, украинских баб насилуй: жену военного РФ объявили в международный розыск
изображение - "Радио Свобода"

Украинские правоохранители завершили расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении гражданки РФ, которая призвала своего мужа - российского военного Романа Быковского - насиловать украинских женщин.

Источник: проект Радио Свобода "Схемы"

Детали: Россиянке сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, ее объявили в международный розыск.

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Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генпрокурора завершила досудебное расследование.

Как установили правоохранители, "гражданка Российской Федерации, на почве личной неприязни к украинскому обществу и пренебрежения к украинским женщинам, призвала своего мужа - военнослужащего оккупационной армии Российской Федерации, подразделения которого находились на территории Херсонской области, насиловать украинских женщин, находящихся в условиях временной оккупации".

Правоохранители установили в ее действиях нарушение ч. 2 ст. 27 Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Женевских конвенций в части, касающейся защиты жертв международных вооруженных конфликтов.

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Статья о нарушении законов и обычаев войны предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

По данным "Схем", ее объявили в государственный, межгосударственный и международный розыск, а также заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, которая может быть применена после ее задержания.

Согласно данным источников "Схем" среди правоохранителей, речь идет о гражданке РФ Ольге Быковской. Ранее журналисты идентифицировали супругов Быковских, фрагмент разговора которых перехватила СБУ.

В нем российский военный общался с женой, которая, смеясь, поощряла мужа "насиловать украинских баб".

Ими оказались 27-летний десантник Роман Быковский, который участвовал в полномасштабном вторжении России в Украину и его жена - Ольга Быковская, оба - родом из Орловской области РФ.

В разговоре с журналистами "Радио Свобода" Быковский заявил, что голос на записи СБУ - не его. При этом его голос - такой же, как на "пленках" правоохранителей.

Голос Ольги Быковской также полностью совпадает с голосом на опубликованной украинской спецслужбой аудиозаписи.

Во время разговора с журналистами она сообщила, что ее муж находился в Севастополе, уточнив, что он лечится в госпитале после ранения. Где именно - сказала, что не знает.

После этого Быковская прервала разговор и сбрасывала дальнейшие звонки. На сообщения в социальных сетях ни Роман Быковский, ни его жена больше не ответили.

После разговора Ольга вообще удалила страницу "Вконтакте".

Темы: войнаСБУОфис генпрокурора
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