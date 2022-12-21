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Греция закрыла воздушное пространство для Беларуси из-за ее возможного участия в войне - СМИ

"Европейская правда"Среда, 21 декабря 2022, 23:52

Управление гражданской авиации Греции распорядилось на три месяца закрыть воздушное пространство для белорусских самолетов, а также запретило греческой авиации залетать в воздушное пространство Беларуси.

Как пишет "Европейская правда", об этом пишет греческое издание Pentapostagma со ссылкой на текст распоряжения.

Оно предусматривает, что самолеты белорусских авиаперевозчиков не смогут взлетать из Греции, приземляться на ее территории и пролетать над ней за исключением гуманитарных и санитарных бортов, а также в аварийной ситуации.

Кроме того, авиаперевозчики Греции во время рейсов не должны осуществлять полеты через воздушное пространство Беларуси за исключением чрезвычайных ситуаций. Также рекомендуется избегать района полетной информации Минска.

В приведенном распоряжении Управления гражданской авиации Греции говорится, что такой шаг был сделан на фоне все больших опасений относительно участия Беларуси в войне в Украине.

Напомним, 19 декабря в Минск прибыл президент РФ Владимир Путин; сообщают, что внимание от его борта отвлекали еще двумя самолетами.

Представитель Кремля на этом фоне заявлял, что Путин якобы не собирался заставлять Лукашенко непосредственно участвовать в войне против Украины.

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Как напоминает белорусское издание "Зеркало", Греция уже вводила аналогичные временные ограничения в отношении белорусской авиации и воздушного пространства - после принудительной посадки в Беларуси рейса Ryanair Афины - Вильнюс, на борту которого были Роман Протасевич и София Сапега.

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Темы: ГрецияБеларусьвойнаавиа
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