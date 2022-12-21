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Греція закрила повітряний простір для Білорусі через її можливу участь у війні – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 21 грудня 2022, 22:52

Управління цивільної авіації Греції розпорядилося на три місяці закрити повітряний простір для білоруських літаків, а також заборонило грецькій авіації залітати в повітряний простір Білорусі.

Як пише "Європейська правда", про це пише грецьке видання Pentapostagma з посиланням на текст розпорядження.

Воно передбачає, що літаки білоруських авіаперевізників не зможуть злітати з Греції, приземлятись на її території та пролітати над нею за винятком гуманітарних і санітарних бортів, а також в аварійній ситуації.

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Крім того, авіаперевізники Греції під час рейсів не повинні здійснювати польоти через повітряний простір Білорусі за винятком надзвичайних ситуацій. Також рекомендується уникати району польотної інформації Мінська.

У наведеному розпорядженні Управління цивільної авіації Греції йдеться, що такий крок був зроблений на тлі все більших побоювань щодо участі Білорусі у війні в Україні.

Нагадаємо, 19 грудня до Мінська прибув президент РФ Владімір Путін; повідомляють, що увагу від його борту відволікали ще двома літаками.

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Речник Кремля на цьому тлі заявляв, що Путін нібито не збирався примушувати Лукашенка безпосередньо брати участь у війні проти України.

Як нагадує білоруське видання "Зеркало", Греція вже запроваджувала аналогічні тимчасові обмеження щодо білоруської авіації та повітряного простору – після примусової посадки в Білорусі рейсу Ryanair Афіни – Вільнюс, на борту якого були Роман Протасевич і Софія Сапега.

Теми: ГреціяБілорусьвійнаавіа
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