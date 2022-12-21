Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Греція закрила повітряний простір для Білорусі через її можливу участь у війні – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 21 грудня 2022, 23:52

Управління цивільної авіації Греції розпорядилося на три місяці закрити повітряний простір для білоруських літаків, а також заборонило грецькій авіації залітати в повітряний простір Білорусі.

Як пише "Європейська правда", про це пише грецьке видання Pentapostagma з посиланням на текст розпорядження.

Воно передбачає, що літаки білоруських авіаперевізників не зможуть злітати з Греції, приземлятись на її території та пролітати над нею за винятком гуманітарних і санітарних бортів, а також в аварійній ситуації.

Крім того, авіаперевізники Греції під час рейсів не повинні здійснювати польоти через повітряний простір Білорусі за винятком надзвичайних ситуацій. Також рекомендується уникати району польотної інформації Мінська.

У наведеному розпорядженні Управління цивільної авіації Греції йдеться, що такий крок був зроблений на тлі все більших побоювань щодо участі Білорусі у війні в Україні.

Нагадаємо, 19 грудня до Мінська прибув президент РФ Владімір Путін; повідомляють, що увагу від його борту відволікали ще двома літаками.

Речник Кремля на цьому тлі заявляв, що Путін нібито не збирався примушувати Лукашенка безпосередньо брати участь у війні проти України.

ВІДЕО ДНЯ

Як нагадує білоруське видання "Зеркало", Греція вже запроваджувала аналогічні тимчасові обмеження щодо білоруської авіації та повітряного простору – після примусової посадки в Білорусі рейсу Ryanair Афіни – Вільнюс, на борту якого були Роман Протасевич і Софія Сапега.

Підтримайте УП на Patreon

Теми: ГреціяБілорусьвійнаавіа
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Cенат США схвалив бюджет із майже $45 млрд для України й союзників

Конгрес США підтримав конфіскацію активів РФ на користь України

Шмигаль розповів, чи буде евакуація з великих міст у разі блекауту

G7 обіцяє $32 млрд бюджетної підтримки Україні у 2023 році

США заявили, що ПВК "Вагнер" купила північнокорейську зброю для війни в Україні

Ситуація зі світлом у Києві трохи покращилась: лівий берег дуже близький до графіків – Yasno

Усі новини...
Греція
Греція й Туреччина провели таємні переговори з нормалізації відносин за посередництва Німеччини
МЗС РФ погрожує Греції через плани надати ППО Україні
В Афінах у переповненому кафе убили албанців, пов’язаних із мафією
Останні новини
23:19
Угорщина отримає кошти зі структурного фонду ЄС, але якщо вирішить проблеми з верховенством права
23:11
МЗС Румунії не задоволене ухваленим Радою "євроінтеграційним" законом про нацменшини
22:58
На Сумщині сигнали тривоги дублюватимуть повідомленнями з автомобілів ДСНС
22:45
Прем’єрка Італії хоче поїхати в Україну в наступному році
22:38
По Сумщині росіяни за день завдали 54 ударів, пошкоджено будівлі
22:18
Глави МЗС G7 обговорили мирні пропозиції України, Блінкен назвав їх "гарним початком"
22:07
Перша жінка на посаді президента Словенії склала присягу
21:48
Cенат США схвалив бюджет із майже $45 млрд для України й союзників
21:41
Засновника FTX випустять під заставу в $250 мільйонів: чекатиме суду під домашнім арештом
21:22
Сенат США проголосував за посилене притягнення до відповідальності воєнних злочинців РФ
Усі новини...