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ВСУ нанесли 16 ударов по районам сосредоточения врага – сводка

Ольга ГлущенкоЧетверг, 22 декабря 2022, 07:12
фото: Генштаб

Силы обороны отбили атаки в Донецкой и Луганской областях, а также нанесли 16 ударов по районам сосредоточения врага.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: За почти 9 месяцев Россия потеряла в Украине уже более 100 тысяч личного состава, три тысячи танков и около шести тысяч других бронемашин.

За прошедшие сутки, противник нанес 6 ракетных и 15 авиационных ударов, в том числе и по гражданским объектам в Запорожской области. Также враг совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки Силы обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площанка и Червонопоповка Луганской области и Берестовое, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск, Нью-Йорк, Красногоровка, Невельское и Марьинка в Донецкой области.

На Северском направлении противник обстрелял из реактивных систем залпового огня районе Заруцкого, что на Сумщине.

На Слобожанском направлении танковых и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Красная Заря, Казачья Лопань, Веселое, Варваровка, Старица, Волчанск, Вильча, Черняков, Чугуновка и Амбарное Харьковской области.

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На Купянском направлении под огневое поражение попали Новомлинск, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении обстрелы зафиксированы вблизи Макеевки, Площанки, Невского, Червонопоповки и Дибровы Луганской области.

На Бахмутском направлении противник стрелял из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Верхнекаменское, Спирное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Опытное, Клещеевка, Андреевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Дилиевка, Озаряновка, Дружба, Северное, Майорск, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении огневому воздействию подверглись Красногоровка, Веселое, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии по районам Угледара, Пречистовки, Новоукраинки и Большой Новоселки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелам из реактивной и ствольной артиллерии, в частности, подверглись населенный пункт Червоногригорьевка Днепропетровской области и город Херсон.

Подтверждено огневое поражение 17 декабря текущего года сосредоточения личного состава и техники противника в районе Горловки Донецкой области. Там было ликвидировано 13 военнослужащих противника, 4 из которых - офицеры. Также было уничтожено боевую машину десанта и 3 грузовика с боеприпасами. Информация о раненых уточняется.

С целью строительства фортификационных сооружений в Белгородской области местное российское руководство объявило о наборе добровольцев, за денежное вознаграждение для обустройства окопов, траншей и установки бетонных конусов.

Авиация Сил обороны в течение минувших суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский БпЛА типа "Форпост" и еще два - типа "Ланцет-3".

Украинские ракетчики и артиллеристы в то же время поразили три пункта управления и два района сосредоточения живой силы противника.

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Темы: ГенштабВооруженные силывойна
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