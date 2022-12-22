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Минобороны Британии показало тренировки украинских военных с боевой стрельбой

"Европейская правда"Четверг, 22 декабря 2022, 21:10
Тренировка украинских военных в Британии, скриншот видео

Министерство обороны Великобритании опубликовало видео тренировок с боевой стрельбой, которые проходят украинские военнослужащие.

Видео опубликовано в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Командная работа является залогом успеха, украинских новобранцев учат работать вместе в бою, чтобы победить врага. Смотрите, как эти новобранцы отражают атаку врага во время тактических учений с боевой стрельбой на снегу вместе с британской армией в этом месяце", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как военные стреляют из автоматов Калашникова и пулеметов по мишеням.

Напомним, в рамках помощи Украине на время зимы из-за разрушения Россией энергетической инфраструктуры Великобритания уже передала сотни генераторов и комплекты зимней формы для украинских военнослужащих.

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Великобритания, как известно, является одним из крупнейших доноров военной помощи Украине. Ранее британский премьер Риши Сунак пообещал сохранить и увеличить военную помощь Украине в следующем году.

Также он призвал игнорировать любые призывы Москвы к прекращению огня до тех пор, пока она не уйдет с оккупированных территорий в Украине.

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Темы: ВеликобританияВооруженные силы
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