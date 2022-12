Минобороны Британии показало тренировки украинских военных с боевой стрельбой

Министерство обороны Великобритании опубликовало видео тренировок с боевой стрельбой, которые проходят украинские военнослужащие.

Видео опубликовано в Twitter, пишет "Европейская правда".

Teamwork is essential to success, Ukrainian recruits are taught to work together in combat to defeat the enemy. Watch these recruits repel an enemy advance on live fire tactical training in the snow with the British Army this month. 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/lUrrJrE254