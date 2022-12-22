Минобороны Британии показало тренировки украинских военных с боевой стрельбой

Министерство обороны Великобритании опубликовало видео тренировок с боевой стрельбой, которые проходят украинские военнослужащие.

Видео опубликовано в Twitter, пишет "Европейская правда".

Teamwork is essential to success, Ukrainian recruits are taught to work together in combat to defeat the enemy. Watch these recruits repel an enemy advance on live fire tactical training in the snow with the British Army this month. 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/lUrrJrE254 Реклама: December 22, 2022

"Командная работа является залогом успеха, украинских новобранцев учат работать вместе в бою, чтобы победить врага. Смотрите, как эти новобранцы отражают атаку врага во время тактических учений с боевой стрельбой на снегу вместе с британской армией в этом месяце", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как военные стреляют из автоматов Калашникова и пулеметов по мишеням.

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Напомним, в рамках помощи Украине на время зимы из-за разрушения Россией энергетической инфраструктуры Великобритания уже передала сотни генераторов и комплекты зимней формы для украинских военнослужащих.

Великобритания, как известно, является одним из крупнейших доноров военной помощи Украине. Ранее британский премьер Риши Сунак пообещал сохранить и увеличить военную помощь Украине в следующем году.

Также он призвал игнорировать любые призывы Москвы к прекращению огня до тех пор, пока она не уйдет с оккупированных территорий в Украине.