Міноборони Британії показало тренування українських військових із бойовою стрільбою

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало відео тренувань із бойовою стрільбою, які проходять українські військовослужбовці.

Відео опубліковано у Twitter, пише "Європейська правда".

Teamwork is essential to success, Ukrainian recruits are taught to work together in combat to defeat the enemy. Watch these recruits repel an enemy advance on live fire tactical training in the snow with the British Army this month. 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/lUrrJrE254

