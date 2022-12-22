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Міноборони Британії показало тренування українських військових із бойовою стрільбою

"Європейська правда"Четвер, 22 грудня 2022, 20:10
Міноборони Британії показало тренування українських військових із бойовою стрільбою
Тренування українських військових у Британії, скріншот відео

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало відео тренувань із бойовою стрільбою, які проходять українські військовослужбовці.

Відео опубліковано у Twitter, пише "Європейська правда".

"Командна робота є запорукою успіху, українських новобранців вчать працювати разом в бою, щоб перемогти ворога. Дивіться, як ці новобранці відбивають атаку ворога під час тактичних навчань з бойовою стрільбою на снігу разом з британською армією цього місяця", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити, які військові стріляють з автоматів Калашникова та кулеметів по мішенях.

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Нагадаємо, у межах допомоги Україні на час зими через руйнування Росією енергетичної інфраструктури Велика Британія вже передала сотні генераторів і комплекти зимової форми для українських військовослужбовців.

Британія, як відомо, є одним із найбільших донорів військової допомоги Україні. Раніше британський прем'єр Ріші Сунак пообіцяв зберегти та збільшити військову допомогу Україні наступного року.

Також він закликав ігнорувати будь-які заклики Москви до припинення вогню доти, доки вона не піде із окупованих територій в Україні.

Теми: Велика БританіяЗбройні сили
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