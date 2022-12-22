Міноборони Британії показало тренування українських військових із бойовою стрільбою

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало відео тренувань із бойовою стрільбою, які проходять українські військовослужбовці.

Відео опубліковано у Twitter, пише "Європейська правда".

Teamwork is essential to success, Ukrainian recruits are taught to work together in combat to defeat the enemy. Watch these recruits repel an enemy advance on live fire tactical training in the snow with the British Army this month. 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/lUrrJrE254 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 22, 2022

"Командна робота є запорукою успіху, українських новобранців вчать працювати разом в бою, щоб перемогти ворога. Дивіться, як ці новобранці відбивають атаку ворога під час тактичних навчань з бойовою стрільбою на снігу разом з британською армією цього місяця", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити, які військові стріляють з автоматів Калашникова та кулеметів по мішенях.

Нагадаємо, у межах допомоги Україні на час зими через руйнування Росією енергетичної інфраструктури Велика Британія вже передала сотні генераторів і комплекти зимової форми для українських військовослужбовців.

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Британія, як відомо, є одним із найбільших донорів військової допомоги Україні. Раніше британський прем'єр Ріші Сунак пообіцяв зберегти та збільшити військову допомогу Україні наступного року.

Також він закликав ігнорувати будь-які заклики Москви до припинення вогню доти, доки вона не піде із окупованих територій в Україні.