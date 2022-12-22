Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міноборони Британії показало тренування українських військових із бойовою стрільбою

"Європейська правда"Четвер, 22 грудня 2022, 21:10
Тренування українських військових у Британії, скріншот відео

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало відео тренувань із бойовою стрільбою, які проходять українські військовослужбовці.

Відео опубліковано у Twitter, пише "Європейська правда".

"Командна робота є запорукою успіху, українських новобранців вчать працювати разом в бою, щоб перемогти ворога. Дивіться, як ці новобранці відбивають атаку ворога під час тактичних навчань з бойовою стрільбою на снігу разом з британською армією цього місяця", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити, які військові стріляють з автоматів Калашникова та кулеметів по мішенях.

Нагадаємо, у межах допомоги Україні на час зими через руйнування Росією енергетичної інфраструктури Велика Британія вже передала сотні генераторів і комплекти зимової форми для українських військовослужбовців.

ВІДЕО ДНЯ

Британія, як відомо, є одним із найбільших донорів військової допомоги Україні. Раніше британський прем'єр Ріші Сунак пообіцяв зберегти та збільшити військову допомогу Україні наступного року.

Також він закликав ігнорувати будь-які заклики Москви до припинення вогню доти, доки вона не піде із окупованих територій в Україні.

Підписуйся на наш канал в Telegram

Теми: Велика БританіяЗбройні сили
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський збирав Ставку: Бачимо перспективи на фронті

Байден підписав рекордний оборонний бюджет з $800 млн для України

Молдова спростила правила в’їзду для українців

Зеленський розповів, за яких умов здійснить інші візити за кордон

НАБУ: Корупційна схема в Одесі є наймасштабнішою в Україні

Війна і захоплення України: у Росії починають переписувати підручник з історії

Усі новини...
Велика Британія
Глава МЗС Британії: Путін звертається по зброю до КНДР, це ознака відчаю
Розвідка Британії: російських резервістів вимушено тренують білоруси, яких РФ вважає слабшими
Бійці "Вагнера" і мобілізовані не навчені вести ефективні міські бої – розвідка Британії
Останні новини
21:17
Економічні новини 23 грудня: УЗ і реструктуризація боргу, видатки на бюджетників
21:14
відеоПрем'єр Британії опублікував зворушливий різдвяний ролик на підтримку України
21:01
"Нафтогаз" забезпечив до пів мільярда кубометрів газу протягом тижня
21:00
Намагався 20 років: американець виграв у лотерею одразу шість разів
20:49
відеоУкраїна та український народ надихають увесь світ – Байден після візиту Зеленського
20:35
Із Patriot не стрілятимуть по «Шахедах», але можливі винятки – Повітряні сили
20:16
У Фінляндії через напад РФ на Україну скасували зустріч Йоулупуккі і Діда Мороза на кордоні
20:15
Книга про Одесу увійшла до списку найкращих видань 2022 року від TIME
20:08
Зеленський – росіянам: Терор не залишиться без відповіді
20:00
Програма єОселя: за два дні в застосунку "Дія" подали 1700 заявок на кредити
Усі новини...