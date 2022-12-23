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Британская разведка: Заявление Путина об увеличении армии говорит о подготовке к длительным действиям

"Европейская правда"Пятница, 23 декабря 2022, 09:36

Заявление президента РФ Владимира Путина о расширении российской армии примерно на 30%, до 1,5 млн человек, свидетельствует о намерениях подготовиться к долгосрочным стратегическим вызовам.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет "Европейская правда".

"Когда этот уровень будет достигнут, не понятно. Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил, что расширение будет включать не менее двух бригад на северо-западе России, которые увеличатся до численности дивизии. Он сослался на вероятную угрозу от вступления Финляндии и Швеции в НАТО", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что пока непонятно, как Россия найдет новобранцев для завершения такого расширения в то время, когда ее силы находятся под беспрецедентным давлением в Украине.

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"Это одно из первых свидетельств того, как Россия пытается адаптировать свои силы к долгосрочным стратегическим вызовам, возникшим в результате ее вторжения в Украину", - говорится в сообщении.

Ранее Путин заявил, что решение США поставить Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot - это "просто затягивание конфликта".

Темы: ПутинВеликобританияразведкавойна
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