Британская разведка: Заявление Путина об увеличении армии говорит о подготовке к длительным действиям

Заявление президента РФ Владимира Путина о расширении российской армии примерно на 30%, до 1,5 млн человек, свидетельствует о намерениях подготовиться к долгосрочным стратегическим вызовам.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет "Европейская правда".

"Когда этот уровень будет достигнут, не понятно. Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил, что расширение будет включать не менее двух бригад на северо-западе России, которые увеличатся до численности дивизии. Он сослался на вероятную угрозу от вступления Финляндии и Швеции в НАТО", - говорится в сообщении.

