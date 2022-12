Британська розвідка: Заява Путіна про збільшення армії свідчить про підготовку до тривалих дій

Заява президента РФ Владіміра Путіна про розширення російської армії приблизно на 30% до 1,5 млн осіб свідчить про наміри підготуватися до довгострокових стратегічних викликів.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише "Європейська правда".

"Коли цей рівень буде досягнутий, не зрозуміло. Міністр оборони Росії Сергєй Шойгу пояснив, що розширення включатиме щонайменше дві бригади на північному заході Росії, які збільшаться до чисельності дивізії. Він послався на ймовірну загрозу від вступу Фінляндії і Швеції до НАТО", - йдеться у повідомленні.

