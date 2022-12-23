Генсек НАТО: Путин хочет не мира, а паузу для перегруппировки

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечает, что действия Кремля свидетельствуют о планах России возобновить наступление на Украину, а приглашения к переговорам являются лишь попытками выиграть время на подготовку.

Об этом говорится в его колонке, опубликованной в Financial Times, пишет "Европейская правда".

Столтенберг напомнил, что Россия за последние месяцы мобилизовала около 200 000 новых людей, а события на поле боя свидетельствуют, что руководство не считается с потерями. Параллельно Москва пытается договориться об оружии и боеприпасах с другими авторитарными союзниками, прежде всего Ираном.

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"Россия надеется заморозить войну, чтобы иметь время перегруппировать, перевооружить силы и попытаться возобновить наступление. Президент Украины Владимир Зеленский предлагал РФ начать отводить войска перед Рождеством как первый шаг к завершению конфликта, но Москва резко отвергла это предложение. Это Путин начал войну, и он может завершить ее хоть сегодня, убравшись из Украины. Сейчас нет признаков, что он действительно хочет мира", - отметил генсек.

Он добавил, что большинство войн рано или поздно завершаются переговорами, а Зеленский уже предлагал свою "формулу мира".

"Но стоит помнить, что то, что происходит за столом переговоров, неразрывно связано с тем, что происходит на поле боя. Мы должны продолжать поддерживать Украину, чтобы она могла выстоять как суверенное, независимое европейское государство. Если Путин возьмет верх в Украине, это будет сигналом для России - и других авторитарных режимов - что они могут получить желаемое силой. Это будет катастрофой для Украины. И это также сделает весь мир более опасным и всех нас - более уязвимыми. Поэтому в наших собственных интересах безопасности - сохранять поддержку для Украины этой зимой, и столько, сколько потребуется", - аргументирует Столтенберг.

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Это уже не первые его заявления для прессы о том, что лидер РФ планирует "долгую войну" и не отказался от первоначального намерения покорить Украину.