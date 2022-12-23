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Россияне перебрасывают на фронт по железной дороге больше личного состава и техники – Генштаб

Катерина ТищенкоПятница, 23 декабря 2022, 18:22
российские мобилизованные, фото Anadolu Agency via Getty Images

Россияне увеличили объемы перевозки по железной дороге личного состава, военной техники и боеприпасов в районы ведения боевых действий.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Враг увеличил объемы перевозки железнодорожным транспортом личного состава, военной техники и боеприпасов в районы ведения боевых действий".

Детали: В течение суток противник нанес 1 ракетный, 4 авиационных удара, а также совершил 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Купянском – пытается улучшить тактическое положение. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском – обороняется.

Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Оккупанты планируют развернуть на территории Беларуси полевой госпиталь.

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На Слобожанском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы пятнадцати населенных пунктов. Среди них – Гоптовка, Кудеевка, Красное, Зеленое, Гатище, Волчанск, Варваровка, Зыбино, Двуречная и Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял районы четырнадцати населенных пунктов. В частности, это – Вишневое, Ивановка, Западное, Купянск и Синьковка на Харьковщине и Кисловка, Ягодное, Котляровка, Куземовка и Коломыйчиха Луганской области.

На Лиманском направлении оккупанты снова нанесли огневое поражение по районам Макеевки, Площанки, Червонопоповки и Дибровы на Луганщине.

На Бахмутском направлении противник обстрелял районы двадцати двух населенных пунктов. Среди них – Белогоровка, Яковлевка, Бахмут, Клещеевка, Белая Гора, Курдюмовка, Дружба, Железное и Веселое Донецкой области. Кроме того, авиаудары зафиксированы возле Спирного и Белогоровки.

На Авдеевском направлении от вражеского огня пострадали Водяное, Первомайское, Невельское и Марьинка в Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам Парасковиевки, Угледара, Золотой Нивы и Большой Новоселки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях российские оккупанты продолжают терроризировать гражданских лиц, проживающих вдоль правого берега реки Днепр. Обстрелам из реактивной и ствольной артиллерии подверглись более сорока населенных пунктов. В частности, это – Железнодорожное, Волшебное, Орехов, Магдалиновка и Каменское Запорожской области и Херсон, Республиканец, Днепровское, Янтарное, Белозерка и Станислав на Херсонщине. Также враг нанес авиационный удар неподалеку Каменского.

С целью усиления административно-полицейских мероприятий на временно занятой территории Запорожской области, в город Бердянск прибыли около 500 военнослужащих из состава Росгвардии.

Украинская авиация в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. А украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов и 11 районов сосредоточения живой силы оккупантов. Информация о потерях врага уточняется.

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Темы: Генштабвойна
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