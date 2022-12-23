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Премьер Британии опубликовал трогательный рождественский ролик в поддержку Украины

"Европейская правда"Пятница, 23 декабря 2022, 20:14

Премьер Британии Риши Сунак разместил на своей странице в  Twitter рождественский ролик со словами в поддержку Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В это Рождество мы с тобой, Украина" - написал он.

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Ролик рассказывает о предпраздничных днях двух девочек из Украины и Великобритании. В то время как маленькая британка имеет возможность наслаждаться рождественской атмосферой, ее украинская ровесница вынуждена жить в условиях воздушных тревог и отключений электроэнергии. Но подарок от британской девочки добавляет немного света и ее празднику.

Напомним, премьер Финляндии Санна Марин в своем рождественском обращении к нации вспомнила Украину и призвала людей помогать украинцам. 

Темы: ВеликобританияУкраинавойнаэлектроэнергия
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