Премьер Британии опубликовал трогательный рождественский ролик в поддержку Украины

Премьер Британии Риши Сунак разместил на своей странице в Twitter рождественский ролик со словами в поддержку Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В это Рождество мы с тобой, Украина" - написал он.

Ролик рассказывает о предпраздничных днях двух девочек из Украины и Великобритании. В то время как маленькая британка имеет возможность наслаждаться рождественской атмосферой, ее украинская ровесница вынуждена жить в условиях воздушных тревог и отключений электроэнергии. Но подарок от британской девочки добавляет немного света и ее празднику.

Напомним, премьер Финляндии Санна Марин в своем рождественском обращении к нации вспомнила Украину и призвала людей помогать украинцам.

This Christmas, we’re with you Ukraine 🇬🇧🇺🇦



pic.twitter.com/uadO3uvfwi