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Прем'єр Британії опублікував зворушливий різдвяний ролик на підтримку України

"Європейська правда"П'ятниця, 23 грудня 2022, 20:14

Прем'єр Британії Ріші Сунак розмістив на своїй сторінці у Twitter різдвяний ролик зі словами на підтримку України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"У це Різдво ми з тобою, Україно" - написав він.

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Ролик розповідає про передсвяткові дні двох дівчаток з України і Британії. В той час як маленька британка має змогу насолоджуватися різдвяною атмосферою, її українська ровесниця змушена жити в умовах повітряних тривог і відключень електроенергії. Але подарунок від британської дівчинки додає трохи світла і її святу.

Нагадаємо, прем’єрка Фінляндії Санна Марін у своєму різдвяному зверненні до нації згадала Україну та закликала людей допомагати українцям. 

Теми: Велика БританіяУкраїнавійнаелектроенергія
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