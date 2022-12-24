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ВСУ отбили вражеские атаки возле 10 населенных пунктов – Генштаб

"Украинская правда"Суббота, 24 декабря 2022, 06:39
ВСУ отбили вражеские атаки возле 10 населенных пунктов – Генштаб
БОЕЦ ЗСУ, ФОТО ИЗ FACEBOOK ГЕНШТАБА

23 декабря Силы обороны отбили атаки оккупантов в районах 10 населенных пунктах в Донецкой и Луганской областях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 3 ракетных и 10 авиационных ударов, в частности, по гражданской инфраструктуре в Донецкой области. Также враг совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня, в результате чего пострадали гражданские объекты города Херсон, есть жертвы среди мирного населения.

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Подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Андреевка Луганской области и Ямполовка, Раздоловка, Бахмутское, Бахмут, Северное, Нью-Йорк, Красногоровка, Водяное и Марьинка в Донецкой области".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении враг обстрелял из минометов район населенного пункта Горки Сумской области.

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На Слобожанском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Гурьев, Ветеринарное, Кудиевка, Гоптовка, Старица, Огирцево, Волчанск, Амбарное, Новомлинск и Двуречная на Харьковщине.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии по районам Кисловки, Котляровки, Табаевки, Крохмального Харьковской области и Новоселовского, Стельмаховки и Мясожаровки Луганской области.

На Лиманском направлении под огонь попали Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Терны и Диброва на Луганщине.

На Бахмутском направлении противник обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы двадцати пяти населенных пунктов. Среди них – Спирное, Берестовое, Соледар, Бахмут, Клещеевка, Часов Яр, Ступочки, Белая Гора, Дилиевка и Опытное Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстрелы зафиксированы вблизи Каменки, Авдеевки, Веселого, Водяного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Также враг нанес авиаудар возле Авдеевки.

На Новопавловском направлении под артиллерийский огонь попали Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелам из реактивной и ствольной артиллерии подверглись более пятидесяти населенных пунктов. Среди них – Времовка, Малиновка, Дорожнянка, Малая Токмачка Запорожской области и Херсон, Гавриловка, Новодмитровка, Бургунка, Инженерное и Чернобаевка на Херсонщине.

В Генштабе сообщили, что из-за значительных потерь российских войск оккупационные власти продолжают перепрофилирование больниц Луганской области в военные госпитали – так произошло с местными медучреждениями в Беловодске и Марковке.

По данным Генштаба, 19 декабря в городе Старобельск в хирургическое отделение районной больницы, которое обустроено под военный госпиталь, привезли около 100 раненых военнослужащих противника.

Также, говорится в сводке, 22 декабря в Запорожской области Силы обороны уничтожили 2 артиллерийские системы с боекомплектом, из-за чего более 70 военнослужащих противника получили ранения. Информация о ликвидированных оккупантах уточняется.

В течение суток украинская авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ и удар по позициям зенитно-ракетного комплекса противника.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов и 11 районов сосредоточения живой силы захватчиков.

В Генштабе подтвердили сбитие 9 вражеских БпЛА различных типов.

Темы: Вооруженные силывойна
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