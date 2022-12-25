Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ отбили атаки в трех областях, поразили 4 пункта управления врага – сводка

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 25 декабря 2022, 06:14
ВСУ отбили атаки в трех областях, поразили 4 пункта управления врага – сводка
фото Генштаба

Силы обороны отбили атаки врага возле 15 населенных пунктов трех областей и ударили по 7 районам сосредоточения врага.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и авиационный удар. Также совершил более 90 обстрелов из РСЗО, в частности, по гражданским объектам Херсона, погибли мирные люди.

Реклама:

Враг сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Не оставляет попыток улучшить тактическое положение на Купянском направлении.

Силы обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Лиман Первый Харьковской области, Стельмаховка, Новоселовское, Площанка, Червонопоповка на Луганщине и Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клищеевка, Курдюмовка, Северное, Красногоровка, Веселое и Марьинка Донецкой области.

На Северском направлении захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру Винторовки, Рыжевки и Ворожбы Сумской области.

ВИДЕО ДНЯ

На Слобожанском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Ветеринарное, Казачья Лопань, Кудиевка, Гоптовка, Стрелечья, Красное, Терновая, Старица, Огирцево, Волчанск, Нестерно, Землянки, Хатнее и Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Новомлинск, Двуречная, Купянск, Кисловка, Табаевка, Котляровка и Крахмальное на Харьковщине и Новоселовское, Стельмаховка и Мясожаровка Луганской области.

На Лиманском направлении под огневое поражение попали Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Диброва на Луганщине, а также Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Спирное, Звановка, Берестовое, Белогоровка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Парасковиевка, Подгородное, Бахмут, Часов Яр, Опытное, Ступочки, Клещеевка, Андреевка, Белая Гора, Александро-Шультино, Дилиевка, Клебан-Бык, Озаряновка, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огневое воздействие попали Веселое, Каменка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка, что в Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по позициям наших войск неподалеку Богоявленки, Угледара, Пречистовки, Новоукраинки, Большой Новоселки и Временки Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Малиновка, Красное, Дорожнянка, Чаривне, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Малые Щербаки, Степное, Каменское на Запорожье и Марганец и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник продолжает обстреливать, в частности, гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Червоногригорьевка на Днепропетровщине и Бургунка, Антоновка и Херсон. Есть пострадавшие среди мирных жителей.

Авиация ВСУ за прошедшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения захватчиков.

Подразделения же ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 4 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы противника, зенитный ракетный комплекс С-300 и еще 3 важных объекта оккупантов.

Темы: ГенштабвойнаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Генштаб
Силы обороны уничтожили еще 470 оккупантов и 23 танка врага
Авиация нанесла 14 ударов по районам скопления врага – сводка
ВСУ продолжают сдерживать наступление врага под Марьинкой – Генштаб
Последние новости
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
Все новости...
Реклама: