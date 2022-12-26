Обстрелам подверглись 5 областей, РФ атакует и несет потери на Луганщине – ОВА

Последствия ракетного удара по Краматорску 25 декабря, фото из Telegram главы Донецкой ОГА Павла Кириленко

25 декабря оккупанты обстреляли 5 областей Украины, враг продолжает атаковать на Луганщине и нести потери на этом направлении.

Источник: сводка ОВА о ситуации в регионах по состоянию на 9:00

Детали: На Сумщине за прошедшие сутки - одна мина по Середино-Будской громаде, вечером - еще 4. Люди не пострадали.

Запорожская область: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Новоандреевка, Верхняя Терса, Степное, Гуляйполе, Волшебное, Дорожнянка, Новоданиловка, Малая Токмачка, Ольговское, Щербаки, Полтавка, Малиновка, Белогорье, Малые Щербаки, Плавни, Каменское. Есть разрушения домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов РФ. Подробная информация о последствиях уточняется.

На Харьковщине за прошедшие сутки минометных и артиллерийских обстрелов врага подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Старица, Землянки, Устиновка, Ольховатка, Чугуновка, Новомлинск и Каменка.

Также оккупанты продолжают интенсивные обстрелы Купянского направления. Враг нанес огневое поражение по районам населенных пунктов Двуречная, Кисловка, Котляровка, Берестовое и др.

В Купянском районе в пгт Двуречная из-за вражеских обстрелов был поврежден дом, а также произошел пожар на территории хозяйственных построек на площади 250 кв. м. Обошлось без пострадавших.

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По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в Волчанске госпитализирована 72-летняя женщина, которая накануне получила осколочное ранение.

На Луганщине ВСУ отбили атаки оккупантов в районах Новоселовского, Стельмаховки, Площанки, Невского и Червонопоповки. На Купянском и Лиманском направлениях враг нанес огневое поражение по районам Стельмаховки, Площанки, Дибровы и Червонопоповки. Подробная информация о последствиях выясняется. Россияне продолжают нести значительные потери на Луганщине.

Донецкая область: ночью – обстрелы Часовоярской и Марьинской громад, а также поселков Яковлевка, Бахмутское, Роздоловка Соледарской громады.

Постоянные обстрелы Бахмута и Авдеевки. Подробная информация о последствиях уточняется.

В воскресенье днем - ракетный удар по Краматорску; 3 ракеты попали в промышленное предприятие, разрушены цеха; пострадавших нет. За сутки по области 2 раненых гражданских.

Херсонщина: по информации ГШ ВСУ, российские оккупанты продолжают хаотичные обстрелы мирного населения в освобожденных городах и селах вдоль правого берега реки Днепр. Систематическим минометным обстрелам подвергается город Берислав. Также от обстрелов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Херсон, Республиканец, Тягинка, Зеленовка, Инженерное, Антоновка, Садовое и Великанское. Подробная информация о последствиях вражеских обстрелов уточняется.

Относительно спокойно, без обстрелов ночь прошла на Волыни, Закарпатье, на Ровенщине, в Ивано-Франковской, Кировоградской, Хмельницкой, Одесской, Николаевской, Черновицкой, Львовской, Тернопольской областях, а также на Полтавщине, Винничине, Житомирской, Черниговской, Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях.