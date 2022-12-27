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Заявления Орбана демонстрируют патологическое пренебрежение к Украине и политическую близорукость - МИД

"Европейская правда"Вторник, 27 декабря 2022, 16:38
Заявления Орбана демонстрируют патологическое пренебрежение к Украине и политическую близорукость - МИД
Виктор Орбан, Getty Images

Министерство иностранных дел резко прокомментировало последние заявления венгерского премьер-министра Виктора Орбана о том, что полномасштабная война России против Украины прекратится, если США перестанут помогать Киеву оружием.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Заявления премьер-министра Венгрии демонстрируют патологическое пренебрежение к Украине и украинскому народу, который противостоит российской агрессии, а также его собственную политическую близорукость. Ведь поражение Украины в войне, к которой Виктор Орбан косвенно призывает, привело бы к прямой угрозе российской агрессии для Венгрии и венгров", - говорится в комментарии пресс-службы МИД.

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"Венгерскому лидеру стоит спросить самого себя, хочет ли он мира. Если ответ утвердительный, ему нужно использовать свои тесные связи с Москвой, чтобы та прекратила агрессию против Украины и вывела войска", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщалось, в интервью провластной газете Magyar Nemzet премьер-министр Венгрии Виктор Орбан cказал, что украинцы могут воевать до тех пор, пока США будут поддерживать их оружием и деньгами, а "если американцы хотят мира, то мир будет".

Напомним, ранее Виктор Орбан повторил свои заявления о том, что, по его мнению, миру в Украине больше всего поспособствовали бы переговоры между Россией и США.

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Темы: ВенгрияМИД
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