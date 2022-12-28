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Катастрофа МАУ: пострадавшие государства требуют согласия Ирана на арбитраж

"Европейская правда"Среда, 28 декабря 2022, 18:40
фото: getty images

Великобритания, Канада, Украина и Швеция требуют от Ирана согласиться на арбитражное рассмотрение спора, связанного со сбиванием над его территорией пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" в январе 2020 года.

Об этом говорится в совместном заявлении Международной группы по координации и помощи жертвам рейса PS752, которое цитирует "Европейская правда".

В нем отмечается, что арбитражный спор инициируется в соответствии со статьей 14 Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, 1971 года, а самолет был сбит "двумя ракетами класса "земля-воздух", запущенными незаконно и намеренно членами подразделения противовоздушной обороны Корпуса стражей Исламской революции Ирана".

"Как и прежде, Координационная группа продолжит прилагать все возможные усилия для привлечения Ирана к международной ответственности за его многочисленные нарушения международно-правовых обязательств по нескольким договорам. Сегодняшний шаг является частью комплексной стратегии, направленной на обеспечение прозрачности и справедливости для жертв трагедии и их семей", - подчеркивается в заявлении.

Как уточняет министерство иностранных дел Украины, Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, известная как Монреальская конвенция, требует от государств "запрещать, предотвращать и наказывать за определенные правонарушения против гражданской авиации, включая незаконное и умышленное уничтожение воздушного судна, находящегося в эксплуатации".

Конвенция предусматривает, что любой спор между двумя или более государствами относительно толкования или применения настоящей Конвенции, который не может быть урегулирован путем переговоров, по просьбе одной из сторон передается в арбитраж.

Если стороны не могут договориться об условиях организации независимого арбитража, который будет иметь юрисдикцию для рассмотрения этого спора, в течение 6 месяцев, любая сторона может передать спор в Международный суд ООН.

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Канада, Швеция, Украина, Великобритания и Иран являются государствами-участниками этой Конвенции.

Напомним, в январе 2020 года над Ираном был сбит самолет "Международных авиалиний Украины", вылетевший из аэропорта Тегерана. Все 176 человек на борту погибли, в том числе 55 граждан Канады и 30 постоянных жителей страны.

В январе 2022 года Иран ответил отказом на предложение Международной группы по координации и помощи жертвам рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" присоединиться к переговорам о компенсациях.

Темы: катастрофа МАУ в ИранеИранавиакатастрофы
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