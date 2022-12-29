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Силы обороны сбили ночью над Харьковом 11 вражеских дронов – сводка

Ольга ГлущенкоЧетверг, 29 декабря 2022, 06:17
Силы обороны сбили ночью над Харьковом 11 вражеских дронов – сводка
иллюстративное фото Генштаба

Ночью 29 декабря россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Харькова 13 "Шахедами", 11 из которых сбили подразделения Сил обороны.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: За прошедшие сутки противник нанес 30 авиационных и 7 ракетных ударов, в частности, по гражданской инфраструктуре городов Константиновка Донецкой области и Харьков. Также совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Этой ночью российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по энергетической инфраструктуре Харькова, применив для этого 13 иранских БпЛА "Шахед-136". 11 этих дронов подразделения Сил обороны Украины сбили.

Противник продолжает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении.

Подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Андреевка, Площанка и Червонопоповка Луганской области и Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клищеевка, Курдюмовка, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и Победа в Донецкой области.

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На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Гремячка и Липовка Черниговской области; Зноб-Трубчевск, Чернацкое, Искрисковщина, Будки и Запселье Сумской области, а также Красная Заря, Ветеринарное, Красное, Огирцево, Гатище, Волчанск, Волчанские Хутора, Старица, Терновая, Новомлинск и Двуречная на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы более 20 населенных пунктов. Среди них - Синьковка, Ольшана, Купянск, Кисловка и Крохмальное Харьковской области; Стельмаховка, Площанка, Червонопоповка и Диброва - Луганской, а также Ямполовка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам более 25 населенных пунктов. В частности это - Спирное, Белогоровка, Соледар, Григорьевка, Бахмутское, Часов Яр, Бахмут, Константиновка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Бердичи, Авдеевка, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстрелы зафиксированы у Временки, Большой Новоселки, Угледара и Пречистовки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях обстреляны в районах более 25 населенных пунктов. Среди них - Гуляйполе, Малиновка, Волшебное и Дорожнянка Запорожской области и Республиканец, Казацкое и Львов на Херсонщине. Снова от вражеских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Алешков и Херсона. Есть пострадавшие среди мирных граждан.

27 декабря, в районах населенных пунктов Токмак, Титово, Черниговка, Пологи и Бердянск Запорожской области, потери оккупантов составили 3 единицы военной техники различного типа, командный пункт, узел связи и около 230 военнослужащих ранеными. Информация о погибших уточняется.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения врага и 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 5 пунктов управления, 3 района сосредоточения живой силы и склад боеприпасов оккупантов.

Темы: ГенштабВооруженные силывойна
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