Кулеба обратился к миру на фоне ракетного удара РФ: Сейчас нейтральность равна соучастию

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после нового ракетного удара РФ по Украине назвал действия Кремля варварством и акцентировал на том, что нейтральная позиция по поводу этой войны выглядит странно.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем Twitter.

"Бессмысленное варварство. Это единственные слова, которые приходят на ум, когда Россия в очередной раз начинает ракетную атаку на мирные украинские города перед Новым годом. Никакой "нейтральности" перед такими массовыми военными преступлениями не может быть. Притворяться "нейтральным" сейчас - это то же самое, что становиться на сторону России", - заявил глава МИД.

Senseless barbarism. These are the only words that come to mind seeing Russia launch another missile barrage at peaceful Ukrainian cities ahead of New Year. There can be no ‘neutrality’ in the face of such mass war crimes. Pretending to be ‘neutral’ equals taking Russia’s side.