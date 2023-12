Кулеба звернувся до світу на тлі ракетного удару РФ: Зараз нейтральність – те саме, що співучасть

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після нового ракетного удару РФ по Україні назвав дії Кремля варварством та акцентував на тому, що нейтральна позиція щодо цієї війни виглядає дивно.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter.

"Позбавлене сенсу варварство. Це єдині слова, які спадають на думку, коли Росія вчергове починає ракетну атаку на мирні українські міста перед Новим роком. Ніякої "нейтральності" перед такими масовими воєнними злочинами не може бути. Вдавати нейтральність зараз - це те саме, що ставати на бік Росії", – заявив глава МЗС.

Реклама:

Senseless barbarism. These are the only words that come to mind seeing Russia launch another missile barrage at peaceful Ukrainian cities ahead of New Year. There can be no ‘neutrality’ in the face of such mass war crimes. Pretending to be ‘neutral’ equals taking Russia’s side.