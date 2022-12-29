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Кулеба звернувся до світу на тлі ракетного удару РФ: Зараз нейтральність – те саме, що співучасть

"Європейська правда"Четвер, 29 грудня 2022, 12:14
Кулеба звернувся до світу на тлі ракетного удару РФ: Зараз нейтральність – те саме, що співучасть
Дмитро Кулеба, фото Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після нового ракетного удару РФ по Україні назвав дії Кремля варварством та акцентував на тому, що нейтральна позиція щодо цієї війни виглядає дивно.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter.

"Позбавлене сенсу варварство. Це єдині слова, які спадають на думку, коли Росія вчергове починає ракетну атаку на мирні українські міста перед Новим роком. Ніякої "нейтральності" перед такими масовими воєнними злочинами не може бути. Вдавати нейтральність зараз - це те саме, що ставати на бік Росії", – заявив глава МЗС.

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За останньою інформацією від головнокомандувача ЗСУ, 29 грудня Росія випустила по Україні 69 ракет, 54 з них знищила українська ППО. 

Ракетний удар вже засудили низка послів, президентка Молдови Мая Санду, глава МЗС Франції Катрін Колонна.

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Теми: світвійнаРосіяКулеба Дмитро
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