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Ермак: Ощущение победы Украины уже есть

Валентина РоманенкоЧетверг, 29 декабря 2022, 17:22
Андрей Ермак. фото ОП

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак не может сказать, сколько еще продлится война, но считает, что ощущение будущей победы уже есть.

Источник: Ермак в интервью для канала 1+1

Прямая речь: "Я считаю, что ощущение победы уже начинает витать в атмосфере. Когда - не знаю. Мы все делаем, чтобы это произошло как можно скорее... Но ощущение победы, оно уже есть".

Детали: При этом глава ОП подчекркнул, что победа Украины должна быть полной.  

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Темы: войнаАндрей Ермак
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