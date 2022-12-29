Ермак: Ощущение победы Украины уже есть
Четверг, 29 декабря 2022, 17:22
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак не может сказать, сколько еще продлится война, но считает, что ощущение будущей победы уже есть.
Источник: Ермак в интервью для канала 1+1
Прямая речь: "Я считаю, что ощущение победы уже начинает витать в атмосфере. Когда - не знаю. Мы все делаем, чтобы это произошло как можно скорее... Но ощущение победы, оно уже есть".
Детали: При этом глава ОП подчекркнул, что победа Украины должна быть полной.
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