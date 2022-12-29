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Ермак: Ощущение победы Украины уже есть

Валентина РоманенкоЧетверг, 29 декабря 2022, 16:22
Ермак: Ощущение победы Украины уже есть
Андрей Ермак. фото ОП

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак не может сказать, сколько еще продлится война, но считает, что ощущение будущей победы уже есть.

Источник: Ермак в интервью для канала 1+1

Прямая речь: "Я считаю, что ощущение победы уже начинает витать в атмосфере. Когда - не знаю. Мы все делаем, чтобы это произошло как можно скорее... Но ощущение победы, оно уже есть".

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Детали: При этом глава ОП подчекркнул, что победа Украины должна быть полной.  

Темы: войнаАндрей Ермак
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